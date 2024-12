Dall'Igna: Prepričan sem bil, da lanske sezone ne bomo ponovili, a smo jo celo presegli

Spomnimo, v seštevku sezone je Jorge Martin končal pri 508 točkah, deset manj jih je nabral Francesco Bagnaia . Ta je imel več posamičnih zmag (deset, Martin le tri) na klasičnih dirkah, toda delal je več napak, imel več odstopov in slabših uvrstitev. Martin pa je zbiral visoke uvrstitve (deset drugih mest) in dodal še ključne točke na sprintih, kar je nazadnje zadoščalo za veliki uspeh.

V razredu motoGP bodo v sezoni 2025 trije novinci, Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Japonec Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) in Tajec Somkiat Chantra (Honda LCR).

In kot kaže, bo tudi v naslednji sezoni podobno kot v zadnjih dveh. Ducati bo branil, vsi drugi bodo napadali. To je glavna napoved pred novo motociklistično sezono, ko bodo rdeči branili prav vse, kar je moč braniti. A najverjetneje bo delo rdečih precej težje.

Šef ekipe iz Borga Panigaleja je v krajšem pogovoru za Gazzetto Dello Sport še enkrat potegnil črto pod leto 22024, ki je bilo za rdeče spet skorajda neponovljivo. Ducati je vzel vse, kar je moč vzeti. " Iskreno, menil sem, da zadnjih sezon ne bomo ponovili, a se je zgodilo prav to. Še več, celo presegli smo lansko leto, " je opazil prvi med enakimi pri Ducatiju. Mnogi so mnenja, da je vzpon rezultatov Ducatija posledica izvrstnega dela vseh v garaži, na čelu pa je prav Luigi Dall'Igna .

"Prav vsak je vgradil svoj delež v mozaik skupnega uspeha. Vsi v garaži so pomembni, tako moramo tudi razmišljati. Imam sijajno ekipo, ki pa se lahko še izboljša, " je prepričan Dall'Igna in za konec še enkrat v superlativih ocenil sezono 2024. "Fantastično dirkaško leto je za nami. Bili smo optimistični, da se lahko približamo lanskim rezultatom, toda da bomo še boljši, zares nismo smeli in mogli pričakovati, " je rožnatemu milanskemu časniku še priznal šef Ducatija. "Sami sebi smo postavili visoko letvico, morali bomo narediti še več, da nadgradimo dosedanje rezultate," je še dejal šef moštva iz Borga Panigaleja.

V letu 2025 na koledarju motoGP 22 dirk

Že nekaj mesecev je znan koledar motociklističnega svetovnega prvenstva 2025 v razredu motoGP. Na seznamu za prihodnje leto je 22 dirk v 18 državah. Sezona se bo začela 2. marca 2025 na Tajskem, finale bo 16. novembra v Valencii, so objavili pri Dorni, promotorju SP. Pri Dorni so na koledar vrnili Veliko nagrado Češke, ki je na koledarju 20. julija na legendarnem dirkališču Brno, ki je med letoma 1965 in 2020 gostilo približno 50 izvedb VN Češkoslovaške in nato Češke.