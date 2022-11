Dan D za Quartararoja in Bagnaio: kdo bo Valencio zapustil srečnejši?

Španec Jorge Martin bo s prvega startnega mesta začel današnjo dirko motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Voznik Ducatija, ki je še tretjič zapovrstjo dobil "pole position", je bil v kvalifikacijah VN Valencie najhitrejši, iz prve vrste bosta startala še njegov rojak Marc Marquez in Avstralec Jack Miller . V drugi vrsti bodo na zadnji dirki sezone začeli Francoz Fabio Quartararo ter Španca Alex Rins in Maverick Vinales , iz tretje pa Južnoafričan Brad Binder , Italijan Francesco Bagnaia in Francoz Johann Zarco . V razredu moto2 je Alonso Lopez osvojil prvi 'pole' v svoji karieri, v razredu moto3 pa je bil na kvalifikacijah najhitrejši že okronani svetovni prvak Izan Guevara .

Bagnaia ali Quartararo?

Francesco Bagnaia ali Fabio Quartararo – to je zdaj vprašanje. Vodilnega in prvega zasledovalca loči 23 točk, kar pomeni, da bo Bagnaia osvojil svoj prvi naslov prvaka v razredu motoGP, če nedeljske dirke za VN Valencie ne bo končal nižje kot na 14. mestu. Končni odgovor bomo sicer dobili šele v nedeljo, ko bo v Valencii na vrsti še zadnja dirka letošnje sezone motociklizma. Na zadnjih devetih dirkah je Italijan zbral 114 točk, Francoz pa je v tem času le štirikrat stal na stopničkah in zabeležil prav toliko ničel. Vsak drugi scenarij bi naslov prinesel Bagnaii, kar bi bila prva italijanska lovorika po 13 letih in Valentinu Rossiju ...