'Marc Marquez je edini pravi ambasador v razredu motoGP'

Kalvariji Marca Marqueza v tej sezoni ni videti konca. Španec gre iz dirke v dirko v novo razočaranje. Marquez brez kančka dvoma preživlja najtežje obdobje v svoji motociklistični karieri. S Hondo nikakor ne najde skupnega jezika na stezi, posledice pa so padci in poškodbe, ki jih zbira, kot je v šampionskih letih zmage. Osemkratni motociklistični svetovni prvak je le še bleda senca nekdanjega serijskega šampiona. Novi šef marketinga pri Dorni Dan Rossomondo, ki je še nedavno deloval v košarkarski ligi NBA, pa je kljub temu mnenja, da je 30-letni dirkač iz Cervere edini pravi ambasador kraljevega razreda motoGP.

Španec Marc Marquez po osmih tekmovalnih vikendih motociklistične sezone ni dokončal še niti ene celotne nedeljske dirke, v pesku pa je končal že tolikokrat, da je težko šteti, posledično je na svoj bogat seznam dodajal nove poškodbe ali obnavljal stare. S Hondo, s katero je v preteklosti osemkrat osvojil motociklistični tron, nikakor ne najde več skupnega jezika na stezi, posledice pa so padci in poškodbe, ki jih zbira, kot je v šampionskih letih zmage.

Pojavila so se tudi namigovanja, da bo šestkratni zmagovalec v kraljevem razredu motoGP zamenjal ekipo, največkrat se je omenjal KTM, a so pri avstrijskih ekipi to vse skupaj odločno zavrnili. Medtem je daljši poletni odmor 30-letni dirkač izkoristil za lizanje ran po padcih in tudi dober trening pred nadaljevanjem sezone na Otoku.

Da je Marc Marquez navkljub neprepričljivim predstavam in posledično slabim rezultatom še vedno najbolj prepoznaven lik v paddocku in največji magnet, pa (presenetljivo) poudarja novi šef marketinškega dela pri Dorni Dan Rossomondo, ki je v motoGP prišel neposredno iz košarkarske lige NBA, kjer si je vrsto let nabiral "marketinške" izkušnje. "Veliko je dirkačev, ki so prepoznavni in skrbijo za odlično promocijo naše znamke, toda le en je Marc Marquez. Samo on lahko predstavlja dušo v motoGP-ja. Je najboljši ambasador in tako bo še nekaj časa. Še naprej nam lahko najbolj pomaga pri prepoznavnosti tega športa," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport neposreden Rossomondo.

Redna slika v tekoči motociklistični sezoni. Dirkalnik v pesku, Marc Marquez pa s točkovno ničlo. Posledično se kopiči seznam poškodb ...

Za nekdanjega člana ožje skupine vodilnih tržnikov v ligi NBA je motoGP kot naročen za dirkače, kot je Marc Marquez. "To je globalni šport in je kombinacija inovativnosti v tehnologiji v povezavi z atletskimi značilnostmi športnikov, bolje rečeno dirkačev. Prav dirkači so glavni protagonisti projekta in tako se moramo tudi obnašati. In prvi med njimi je, kot trdim, še naprej Marc Marquez," dodaja komercialni direktor pri Dorni, ki poudarja vez med navijači in dirkači.

"Zaradi navijačev smo sploh tu. Ne moremo se iti športa, če ni navijačev. Mi se lahko pohvalimo, da imamo armado privržencev, ki zvesto spremljajo naš šport, in veseli nas, da je tako. Ponavljam, vez med dirkači in navijači je srčika našega skupnega projekta," je bil Rossomondo odločen v pogovoru za ugledni italijanski športni časnik. "Mislim, da pri tem lahko naredimo še veliko več. Fantje v paddocku se morajo zavedati, da so zvezdniki, ki nase vežejo navijače. Še več jih bo, če bomo še bolj "prijazni" v smeri povezovanja. Zelo pomembno pa je, da se dirkači tega resno zavedajo," je še dodal Dan Rossomondo.