Bastianiniju VN Amerik, Italijan slavil že drugič v sezoni

Italijan Enea Bastianini je zmagovalec razreda motoGP na VN Amerik v Austinu. Drugo mesto je osvojil Španec Alex Rins, tretje pa Avstralec Jack Miller, ki je bil dolgo v vodstvu. Tony Arbolino je slavil na dirki razreda moto2. Za 21-letnega Italijana je to sploh prva zmaga v drugem najmočnejšem motociklističnem razredu. Preizkušnjo so zaznamovali številni padci, saj je dirko končala zgolj polovica tekmovalcev. V najšibkejšem razredu je zmago slavil Španec Jaume Masia. Peta dirka za VN Portugalske bo na sporedu 24. aprila na dirkališču v Portimau.

Spomnimo, Španec Jorge Martin (Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah razreda motoGP. Drugo mesto je v soboto pripadlo Avstralcu Jacku Millerju (Ducati), tretje pa je za popolno prevlado Ducatija zasedel še Italijan Francesco Bagnaia. To je bil drugi "pole position" za Martina v tej sezoni, skupno pa šesti v kraljevskem razredu motociklizma. Na dirki bo lovil drugo zmago v motoGP. Tudi na četrtem in petem mestu sta končala Ducatijeva dirkača, Francoz Johann Zarco in Italijan Enea Bastianini. Svetovni prvak Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) je bil šesti, povratnik po grdem padcu v Indoneziji in težavah z vidom, Španec Marc Marquez, pa je bil po prekinjenem hitrem krogu deveti.

Zahtevni prvi ovinek je minil brez težav, vsi dirkači so uspešno opravili z uvodnim krogom, na čelu pa Avstralec Jack Miller, pred Jorgejem Martinom in Francescom Bagnaio. Zelo slabo je startal Marc Marquez, ki je padel celo na 22. mesto, precej bolje pa Fabio Quartararo in Bastianini.

Uvod v dirko je zaznamoval izjemno slab start Marca Marqueza. Šestkratni svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu v letih 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 in 2019 je z devetega položaja iz kvalifikacij zdrsnil na samo začelje, nato pa postopoma začel lov na svoje tekmece in dirko končal na šestem mestu.

V ozadju so Marquez družbo delali Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira in tudi brat Alex. Omenjene bi pričakovali na precej bolj vidnih mestih. Sedemnajst krogov pred koncem se je izostrila udarna trojica Miller - Bastianini - Martin, ki si je nabrala nekaj metrov prednosti pred konkurenco. V ozadju je pridno napredoval nekdanji serijski motociklistični prvak Marc Marquez, ki je nanizal nekaj tekmovalcev pred sabo in se deset krogov pred koncem približal udarni enajsterici. Hitre kroge sta nizala tudi Zarco in Alex Rins in se vsaj malce približala vodilni trojici, Marquez pa je v ozadju še naprej napadal in deset krogov pred koncem tudi vstopil med najboljših deset, v igri pa je bil celo za kaj več. V boju za vrhunski rezultat je Španec celo postavil rekord steze in še naprej upal, da se bo približal zmagovalnemu odru.

Za podvig je imel še šest krogov časa. Hitre kroge in tudi odlične čase je nizal tudi Italijan Bastianini in manjšal razliko do vodilnega Millerja. Štiri kroge pred koncem je Italijan prehitel Avstralca in se odpeljal naprej ... V ozadju je še naprej napadal Marc Marquez in glede na njegovo vožnjo je bilo vse bolj na dlani, da bi ob boljšem startu brez dvoma močno konkuriral za zmago na VN Amerik. Na koncu je bil najmočmnejši Bastianini, ki je z odličnim ritmom v drugem delu dirke strl tekmece. Za 24-letnega Italijana je to druga letošnja zmaga po uvodni v Katarju, po njej je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. Na današnji dirki v prestolnici Teksasa je drugo mesto zasedel Španec Alex Rins (Suzuki), tretje pa Avstralec Jack Miller (Ducati Lenovo).

FOTO: AP

"Zadovoljstvo je polovično. Težko je, saj sem dolgo vodil, a bilo je jasno, da smo v drugem delu tekme imeli določene težave. Stopničke so tu, naslednjič pa si želim zmage," je po dirki povedal tretjeuvrščeni Miller. "Odličen rezultat. Fantastično se počutim po tej dirki, ki je bila dokaz, da smo odlično delali v preteklosti. Veseli me, da sem imel s tekmeci čisto borbo, predvsem z Millerjem," je dejal Rins. "Odličen dan je za mano. V prvem delu je bil Miller premočan. V nadaljevanju sem začel pritiskati in uspelo mi je. Takoj, ko sem prišel v ospredje, sem dobil dodatni zagon in ves čas sem verjel v zmago. V ZDA se odlično se počutim. Hvala navijačem," je bil prešerne volje zmagovalec dirke v Austinu, ki ima v skupni razvrstitvi šest točk prednosti pred Rinsom, medtem ko tretjeuvrščeni Brad Binder (KTM) iz Južne Afrike za njim zaostaja že 23 točk.

Arbolinu prvenec v moto2

Kvalifikacijsko vožnjo v srednjem razredu moto2 je dobil ameriški dirkač Cameron Beaubier (American Racing), ki je zelo vešče izkoristil padec Arona Caneta (Flexbox HP40), ki pa je kljub temu končal na tretjem mestu in s tem privozil pravico nastopa iz prve startne vrste. Omenjenemu dvojcu je v prvi startni vrsti družbo delal trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Italijan Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team). Slednji je za Američanom zaostal za dobre tri desetinke sekunde, medtem ko je bil zgoraj omenjeni Španec na tretjem mestu še za dodatni dve desetinki sekunde počasnejši. Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), ki po uvodnih treh dirkah v skupnem seštevku zaseda trenutno šesto mesto (29 točk), je dirko vstopil s četrtega mesta oziroma iz druge startne vrste. Poleg Italijana sta iz druge startne vrste krenila tudi petouvrščeni Albert Arenas (Inde GASGAS Aspar Team) in mesto slabši Jake Dixon (Shimoko GASGAS Aspar Team). Nadarjeni španski dirkač Fermin Aldeguer (MB Conveyors Speed Up) je kvalifikacije zaključil na osmem mestu in vnovič potrdil svoj razkošen talent, predenj pa se je vrinil Jorge Navarro (Flexbox HP40), ki je za Beaubierjem zaostal za dobrih sedem desetink sekunde.

Dirko je s prvega mesta začel Beaubier, ki je tako postal tretji Američan s polom v zgodovini sploh. Za 29-letnega Američana je dirka v Austinu domača, tako da njegovo prvo mesto v kvalifikacijah niti ni bilo senzacionalno. Beaubier je po prvem ovinku, ki je v Austinu zelo zapleten, še držal prvo mesto, tako pa so ga tekmeci začeli prehitevati in po uvodnem krogu je bil že četrti. Vietti je kmalu prevzel vodstvo in potrdil odlično formo na začetku sezone ter prvo mesto v skupnem seštevku. Že v drugem krogu je prišlo do trka in predčasnega konca dirke za peterico dirkačev, a na srečo brez posledic. Kot se je izkazalo, je bil za množični odstop glavni krivec Tajec Somkiat Chantra.

Vodstvo v skupni razvrstitvi je kljub padcu v Austinu zadržal Italijan Celestino Vietti.

Petnajst krogov pred koncem so najboljšo trojico na dirki sestavljali Vietti, Tony Arbolino in Aron Canet. Slednji je uspel Italijana Viettija tudi prehiteti in prevzeti prvo mesto na dirki. 14 krogov pred koncem se je od dirke "poslovil" še Vietti, kar je pomenilo, da je že po petih krogih tekmo predčasno končalo kar devet dirkačev, med njimi celo štirje, ki so bili med kandidati za zmago v Austinu. Hladno ozračje in temu primerna steza je terjala nov davek. Deset krogov pred koncem se je poslovil še vodilni Španec Canet in prvo mesto je prevzel Tony Arbolino.

icon-expand Tony Arbolino FOTO: AP

Na polovici dirke je bilo v karavani le še pol dirkačev, druga polovica je preizkušnjo že predčasno končala. Odlično se je peljal Japonec Ai Ogura, ki je šest krogov pred koncem prehitel Dixona in prevzel drugo mesto, prvo pa je vse bolj trdno in z vse večjo prednostjo držal Italijan Arbolino, ki se je na koncu razveselil sploh prve zmage v razredu moto2. Drugo mesto je osvojil Japonec Ogura, tretje pa Otočan Dixon. "Presrečen sem, za mano je pametna dirka. Lahko bi napadal tudi drugo mesto, a želel sem priti do stopničk. Sploh, ker sem imel obilo težav. Sem pa vsem dokazal, da sem lahko zelo hiter," je povedal tretjeuvrščeni Dixon. "Zahteven vikend je za mano, a spet sem dokazal, da sem veliko boljši na tekmah, kot na treningih. Odnesli smo novih 20 točk," je dejal Ogura. "Veliko sem delal v zadnjem času in sedaj žanjem sadove odrekanja. Ne želim se zaustaviti, jadral bom na tem uspehu. Hvala ekipi, hvala vsem," je bil presrečen zmagovalec dirke.

Dirko polno prehitevanj dobil Masia Trenutno vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, Sergio Garcia, je v kvalifikacijah razreda moto3 povsem odpovedal in s tem še dodatno "motiviral" najbližjega zasledovalca Dennisa Foggio, ki bi z novim vrhunskim rezultatom v Austinu Španca bržkone prehitel na skupni lestvici. Do najboljšega položaja je v soboto prišel Andrea Migno, ki je rojaka Foggio prehitel za dobrih šest stotink sekunde. Na tretje mesto se je prebil Španec Xavier Artigas, ki je za Mignom zaostal za dve desetinki sekunde in pol. Turški predstavnik Deniz Oncu, Jaume Masia in nekoliko presenetljivo Brazilec Diogo Moreira so dirko krenili iz druge startne vrste, Daniel Holgado, Kaito Toba in Ayumu Sasaki pa iz tretje.

Turek Oncu je najbolje začel VN Amerik, a so bili dirkači najšibkejšega razreda pričakovano skupaj in že v prvem krogu je sledilo nekaj prehitevanj prav na pr5vih mestih, seveda pa brez kakšne otipljive prednosti vodilnih. Dirkači so se še naprej pridno prehitevali, trinajst krogov pred koncem se je na prvo mesto zavihtel Španec Xavier Artigas, drugo je držal Brazilec Diogo Moreira tretje pa Oncu. Artigas je v nadaljevanju nanizal nekaj hitrih krogov, imel je celo najboljši ritem v karavani in trdno držal prvo mesto. Vse bolj se je bližal Japonec Ajumu Sasaki, ki je močno okrepil ritem in zabeležil celo najboljši čas kroga.

icon-expand Jaume Masia FOTO: AP

Prvič na dirki se je v vodstvu zavihtel Masia, a seveda brez odločitve deset krogov pred koncem. Osem krogov pred koncem se je razplamtel boj med Sasakijem, Oncujem in Masio, a še brez odločitve, kakopak. Tri kroge pred koncem je novi vodilni na dirki postal Italijan Andrea Migno, ki je takoj moral odbijati napade Sasakija in Masie, a se je obdržal na prvem mestu vse do zadnjega kroga, ko se je pričakovano vse skupaj odločalo. V finišu je bil najhitrejši Jaume Masia, drugo mesto je "vzel" Italijan Dennis Foggia, tretje pa njegov rojak Andrea Migno.