Dan za dirko v Alcanizu, pred VN Aragonije še jutranje 'ogrevanje'

Za Ducati je (bo) to jubilejni 50. "pole position", za Francesca Bagnaio pa drugi v karieri. Tretji čas je dosegel vodilni v seštevku sezone, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha). Iz druge vrste bodo dirko začeli Španec Marc Marquez (Honda) ter njegova rojaka Jorge Martin (Ducati Pramac) in Aleix Espargaro (Aprilia). Kako tesne so bile kvalifikacije in tempo najhitrejših ne pričajo le majhni zaostanki, ampak tudi to da je bilo za prvi startni položaj potrebno popraviti rekord proge.

"Nisem pričakoval da bom popravil rekord steze ki je vztrajal vse od leta 2015, a že prvem poskusu sem videl da bi bilo to mogoče," je po "pole positionu" dejal Bagnaia. Razpletu in dogajanju na stezi na današnji dirki pa se bo, kot sam pravi, prilagodil tudi Fabio Quartararo, ki je z uvrstitvijo v prvo startno vrsto dokazal zakaj prepričljivo vodi v prvenstvu. ostaja pa vprašanje ali bo jutri tvegal v bitki za zmago ali bo raje varno vknjižil nove točke na poti do naslova prvaka. "Tvegal bom toliko kot bom moral. Ko bom videl za katero pozicijo se moram borit se bom odločil ali bo potrebno napasti. Potem pa bom videl kakšen načrt bo, a trenutno imam v glavi, da ostanem zbran in napadem od začetka."

V SP pred 13. dirko sezone vodi Quartararo z 206 točkami, Španec Joan Mir (Suzuki), ki je danes dosegel sedmi čas, pa je drugi s 141 točkami. Tretji je Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati), danes deseti v kvalifikacijah, s 137 točkami. Zmagovalec današnjih kvalifikacij Bagnaia pa je v seštevku sezone pred Alcanizom četrti s 136 točkami.

V razredu moto3 so bili v kvalifikacijah najhitrejši Južnoafričan Darryn Binder (Honda) pred Argentincem Gabrielom Rodrigom (Honda) in Japoncem Tatsukijem Suzukijem (Honda).