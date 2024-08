Dan za kvalifikacije in sprint dirko v Spielbergu

Pred durmi je enajsta letošnja dirka motociklistične sezone. Karavana je zbrana v Spielbergu, kjer motocikliste čaka VN Avstrije. Prvi favoriti za najvišja mesta so Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini in Marc Marquez. V en glas priznavajo, da je avstrijsko dirkališče na kožo pisano prav njihovemu, ducatijevemu motociklu. Dirkači vseh razredov so se v petek ogrevali na prostih treningih, sobota je je rezervirana za kvalifikacije in sprint dirko. Prenos sobotnega dogajanja z vrhuncem s sprint dirko na Kanalu A in VOYO.