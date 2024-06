Dan za kvalifikacije in sprint dirko v Mugellu

Sobota na VN Italije najprej prinaša kvalifikacije vseh razredov, popoldan pa sledi še sprint dirka v razredu motoGP. V petek je najboljši čas postavil Francesco Bagnaia, ki pa je bil pozneje kaznovan zaradi oviranja Alexa Marqueza, zaradi česar dirke ne more začeti višje od četrtega mesta. Bo aktualnega prvaka to le še podžgalo? Izveste na Kanalu A in VOYO, kvalifikacije se začnejo ob 10.45.