Dan za kvalifikacije in sprintersko dirko

Dirkači razreda motoGP so v Motegiju tradicionalno najprej opravili s treningi. Presenetil je Brad Binder z novim rekordom steze, uspešen dan pa je tudi za vodilnim dirkačem prvenstva Francescom Bagnaio, ki je očitno vendarle uspel odpraviti težave z zaviranjem, ki so ga pestile na zadnjih dirkah. Znova so razočarali dirkači domačih proizvajalcev, Honde in Yamahe, saj se nihče izmed njih ni uspel uvrstiti v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Po težkem koncu tedna za KTM v Misanu in tudi indiji je Brad Binder z novim karbonskim okvirjem na treningih presegel osem let star rekord steze Motegi in postavil čas ki mu je lahko sledil le Bagnaia. "Nismo začeli na najboljši način ampak pri vsakem izhodu na stezo sem napredoval. vesel sem da sem končal na vrhu."