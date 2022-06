Aleix Espargaro v Barceloni iz prvega mesta

Dopoldanski tretji prosti trening v vseh motociklističnih razredih je na srečo minil brez hujših padcev. V kraljevem razredu motoGP je izvrstno formo vnovič potrdil trenutno drugouvrščeni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Aleix Espargaro , ki je ne le postavil najhitrejši čas kroga (1:38.771) današnjega dne, temveč najhitrejši čas kroga do zdaj. Razlike tokrat niso bili tako velike, saj sta najbližja Špančeva zasledovalca - Johann Zarco in Jorge Martin - zaostala za manj kot dve desetinki sekunde in pol. Zmagovalec zadnje dirke za VN Italije, Francesco Bagnaia , je bil tokrat četrti z zaostankom dveh desetink in pol, najhitrejšo peterico pa je s petim mestom zaokrožil Avstralec Jack Miller (+0.303). Tudi na zadnjem, četrtem, treningu pred kvalifikacijami je bil najhitrejši Aleix Espargaro (01:39.9920), drugi je bil Marco Bezzecchi , tretji pa Quartararo, sledila sta Zarco in Luca Marini .

Kvalifikacije razreda motoGP so bile zelo napete in zanimive že v uvodni kvalifikacijski skupini. Razlike so bile izjemno majhne, v hitrejšo skupino se je uspelo uvrstiti Mavericku Vinalesu in Takaakiju Nakagamiju, slednji je zaostal le sedem tisočink sekunde. Zelo blizu je bila tudi naslednja trojica, ki pa je ostala brez napredovanja. Tretji je bil Bezzecchi (+0.024), četrti Bastianini in peti Binder.

V glavnem delu kvalifikacij je Aleix Espargaro pokazal, da je v izvrstni formi. Bil je najhitrejši in si je zagotovil najboljši startni položaj pred nedeljsko dirko (01:38.7420). Najbolj se mu je približal Bagnaia, ki je zaostal 31 stotink sekunde, tretji je bil Quartararo. V drugi vrsti bodo na dirki startali Zarco, Di Giannantonio in Jorge Martin. Do desetega meta so se nato zvrstili še Alex Rins, Maverick Vinales, Luca Marini in Pol Espargaro.