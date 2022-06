Dan za kvalifikacije na VN Katalonije

Trenutno vodilni v skupnem seštevku razreda motoGP Fabio Quartararo kljub veseli novici, da bo sodelovanje z Yamaho podaljšal do konca sezone 2024, petka v Kataloniji ne bo dolgo pomnil. Na prvem prostem treningu je postavil šele 13. najhitrejši čas, na drugem pa osmega.

Glavnega krivca za slabe čase je lanski zmagovalec prvenstva našel v slabem oprijemu. Razmere na dirkališču bodo zelo podobne tistim na VN Argentine letos, ko je na dirki zmagal prav Aleix Espargaro . "Danes je bilo dokaj slabo, saj razmere na stezi niso bile meni v prid. Po tem, ko na motocikel daš nove pnevmatike, bi moral napredovati, ampak jaz nisem in pnevmatike so hitro popustile," je dejal Francoz, ki se zaveda nevarnosti, ki mu preti na jutrišnji dirki. Bitka za naslov je zelo tesna, saj Aleix Espargaro za njim zaostaja zgolj osem točk.

Odlični časi v petek so Aleixa Espargaroja postavili v vlogo rahlega favorita. V primeru zmage na nedeljski dirki bi se skupaj s svojo Aprilio mogoče celo zavihtel na vrh skupnega seštevka v prvenstvu.

Ta konec tedna pa bo Španečevo glavo ščitila prav posebna čelada. Leta 2018 je ravno v času VN Katalonije na svet prijokala njegova hči Mia, ki je svoje življenje začela z resnimi težavami na srcu. Po dveh uspešnih operacijah je Mia danes srečna in energična hči zelo ponosnega Aleixa. S čudovito čelado se je Španec na poseben način zahvalil zdravnikom in zdravnicam, ki so njegovi Mii rešili življenje. Ali bo njegov nasmeh še širši po zaključku nedeljske dirke, pa bo v veliki meri odvisno od njegove uspešnosti na današnjih kvalifikacijah.