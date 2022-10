Pred dirkači kvalifikacije, na tretjem prostem treningu najhitrejši Jorge Martin

Vodilni Fabio Quartararo na Yamahi ima po Mogtegiju na kontu 219 točk in je povečal prednost pred Italijanom Francescom Bagnaio na 18 točk. Brez točk na Japonskem je ostal tretji v seštevku Aleix Espargaro (Aprilia), ki je imel tehnične težave z motorjem na ogrevalnem krogu in je tako startal iz boksov. Za vodilnim Francozom zdaj zaostaja 25 točk.

Ob slabem dirkalnem dnevu favoritov je Miller s sedmega startnega mesta prvi prečkal ciljno črto. Vodilni v prvenstvu Francoz Fabio Quartararo je bil osmi, a ob padcu Italijana Francesca Bagnaie povečal prednost v skupnem seštevku. Miller je na tovarniškem Ducatiju do vodstva prišel že v tretjem od 24 krogov in vodstva ni več izpustil iz rok. S tem je zabeležil četrto zmago v najmočnejšem razredu doslej, prvo letos. Na drugem mestu je ciljno črto prečkal Južnoafričan Brad Binder (KTM), ki bo prihodnjo sezono združil moči z Millerjem pri avstrijski ekipi. Tretji je bil Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac), četrti pa vodilni na današnjemu startu, šestkratni svetovni prvak motoGP Marc Marquez (Honda).

Iz Japonske na Tajsko

Dirkači so se iz Japonske nemudoma preselili na Tajsko, kjer jih v nedeljo v vseh treh motociklističnih razredih čakajo dirke svetovnega prvenstva. Petek je kot običajno ponudil dva prosta treninga v vseh treh razredih. Uvodnemu jutranjemu treningu, ki so ga dobili Marc Marquez, Augusto Fernandez (moto2) in Tatsuki Suzuki (moto3), je sledil še drugi, ki je razveselil Johanna Zarcoja, Jakea Dixona (moto2) in Ayumo Sasakija (moto3). Na tretjem prostem treningu, ki je bil v soboto so se najbolje odrezali Jorge Martin, Ai Ogura (moto2) in Dennis Foggia (moto3).