Dan za kvalifikacije v Misanu

Pred štirinajsto dirko motociklistične sezone, šlo bo za VN San Marina v Misanu, so na vrsti kvalifikacije vseh razredov. Na prvih prostih treningih sta bila najhitrejša Španec Maverick Vinales in Francoz Johann Zarco, petek pa je bil za dirkače težaven, saj so bili pogoji zahtevni. Večji del programa je dirkače močil dež, steza pa je bila mokra in spolzka. Na srečo hujših padcev prvi dan podaljšanega dirkaškega vikenda v Misanu ni bilo. S prenosi tretjega treninga začenjamo ob 9. uri, kasneje se, s kvalifikacijami, priključi še Kanal A.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:57 audio-control-play-line Vrhunci drugega treninga motoGP v Misanu 03:27 audio-control-play-line Vrhunci prvega prostega motoGP v Misanu icon-chevron-left icon-chevron-right