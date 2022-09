Dan za kvalifikacije v Misanu, na vrsti tretji prosti trening

Novo dirkališče, na vrhu ponovno dirkači Ducatija. Prvi dan merjenj moči dirkačev prvenstva motoGP pred VN San Marina je bil najhitrejši Italijan Enea Bastianini. Njegov najbližji zasledovalec je bil rojak Francesco Bagnaia, ki bi v nedeljo v primeru zmage postal prvi dirkač ekipe iz Bologne v zgodovini s štirimi zaporednimi uvrstitvami na najvišjo stopničko. A to mu bo nekoliko otežila kazen, ki si jo je prislužil na petkovem prostem treningu. Dirkačev na Ducatijevih motociklih v motoGP je kar osem, a ti so spet dokazali, kako hiter je njihov motor. Po prvem dnevu v Misanu so povsem na vrhu štirje iz Ducatijeve družine.

Spomnimo, na prvem je bil med elito najhitrejši Fabio Quartararo, na drugem pa Enea Bastianini. V srednjem razredu moto2 je bil dopoldan pred vsemi Celestino Vietti, popoldan pa Alonso Lopez. V moto3 je bil na prvem in drugem najboljši Dennis Foggia.