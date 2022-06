Dan za kvalifikacije v Sachsenringu

Težko bi si namreč želeli boljših obetov pred obema dnevoma, ko bo šlo precej bolj zares kot v petek. Sobota je rezervirana za kvalifikacije in Miller, predvsem pa Bagnaia, v en glas napovedujeta, da ju zanima zgolj in samo mesto v prvi vrsti. Še več, spogledujeta se tudi z zmago v kvalifikacijah. "Občutki so po petkovem programu odlični. Kako tudi ne bi bili. Obakrat sem bil med najhitrejšimi, torej so fantje v garaži znali nastaviti motor tako, kot je treba. Imel sem primerno hitrost in tudi oprijem pnevmatik je bil vrhunski," sporoča Francesco Bagnaia, ki je bil pred vsemi na drugem prostem treningu. Na prvem je slavo pobral Miller ... "Prevečkrat se mi je v karieri zgodilo, da sem bil v petkovih prostih treningih na prvi pogled skorajda nepremagljiv. Potem je prišla sobota in kvalifikacije in zadeva so se znale podreti. Ne bom ravno črnogled, a za razliko od Pecca sam ne bi silil z bombastičnimi napovedmi. Če ujamem prvo vrsto v kvalifikacijah, bom to enačil z zmago," je bil bolj previden v napovedih od svojega klubskega kolega Jack Miller.