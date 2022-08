Dan za kvalifikacije v Silverstonu: Zarco bo jutrišnjo dirko začel s pola

Motociklistična karavana se je po poletnem premoru ustavila v Veliki Britaniji. S tretjimi prostimi treningi so dirkači že opravili. Trenutno poteka glavni del sobotnega programa, ko se v kvalifikacijah delijo startna mesta za nedeljsko preizkušnjo. V moto3 je najhitrejši krog postavil Brazilec Diogo Moreira. To je (bo) zanj sploh prvi pole v karieri. V kraljevem razredu je na kvalifikacijah bil najhitrejši bil Johann Zarco. Prenos na VOYO in Kanalu A.

moto3

Dirkači najšibkejšega razreda moto3 so se celoten trening prvega dne podaljšanega dirkaškega vikenda pred VN Velike Britanije pridno izmenjevali na vrhu razvrstitve, na koncu pa je s 250 kubičnim motorjem najhitrejši čas postavil vodilni v skupnem seštevku Sergio Garcia. Z le nekaj stotink slabšim časom pa sta prvi trening končala Dennis Foggia in Lorenzo Fellon. Na začetku drugega prostega treninga razreda moto3 je najhitreje 'treniral' Deniz Öncü, ki ga je šele po 25 minutah treninga prehitel Tatsuki Suzuki. V zadnjih 15 minutah pa se je zaostrilo. Najprej je čas dneva postavil Riccardo Rossi, potem pa se je izzivu pridružil trenutno drugi v skupnem seštevku Izan Guevara, ki je še nekoliko izboljšal Italijanov čas. Potem pa se je začel resen boj za najhitrejši čas. Najprej sta Jaume Masia in Suzuki le nekaj stotink zaostala za Guevaro, John McPhee pa je bil bolj uspešen in je postavil novi najhitrejši čas.

Za McPheejem in Guevaro je tretji najhitrejši čas postavil Xavier Artigas. Vodilni v skupnem seštevku in najhitrejši na prvem treningu Sergio Garcia je po slabem drugem treningu končal šele na 18. mestu. Tretji prosti trening, prvi v sobotnem programu v Silverstonu, je malce premešal karte. Najboljši čas tretjega prostega treninga je v najšibkejšem motociklističnem razredu dosegel Tatsuki Suzuki, drugega je podpisal Turek Deniz Oncu tretjega pa šele 17-letni Španec Daniel Holgado.

Za najboljšo trojico v sobotnem jutranjem programu so se zvrstili še Italijan Andrea Migno, Japonec Ajumu Sasaki in Brazilec Diogo Moreira. Vodilni v skupni razvrstitvi Garcia na tretjem prostem treningu pred nedeljsko VN Velike Britanije ni bil v ospredju. Kvalifikacijske boje pred nedeljsko dirko za VN Velike Britanije so se skozi počasnejšo skupino naprej uvrstili Riccardo Rossi, Sergio Garcia, Xavier Artigas in Taijo Furusato. Dirkači, ki so se uvrstili v hitrejšo skupino in bodo (so) dobili še eno priložnost. Kot je to običajno, so tekmovalci razreda moto3 taktizirali v uvodnih minutah kvalifikacijskega dela in čakali pravi trenutek za odhod na stezo. Že v zgodnji fazi kvalifikacij se je z najboljšim časom (presenetljivo) izkazal Brazilec Diogo Moreira in si tako zagotovil najboljši položaj na dirki. Družbo mu bosta v "prvo liniji" delala Guevara in Yamanaka, drugo startno vrsto pa bodo sestavljali Rossi, Stefano Nepa in Oncu.

icon-expand Fabio Quartararo FOTO: AP

motoGP

Po desetih minutah uvodnega treninga je v razredu motoGP kot prvi v pesku končal Francesco Bagnaia, ki mu je zdrsnilo v ovinku številka štiri. S tehničnimi težavami pa se je soočil Fabio Quartararo, ki mu je Yamaha pri hitrosti 180 kilometrov na uro kar naenkrat ugasnila, nato pa mu je športno pomagal Ducatijev Jack Miller, ki je Francoza potiskal do garaže. V sedmem ovinku je nato 15 minut pred koncem s steze zletel še Johann Zarco. Na začetku treninga je bil sicer najhitrejši Miller, dobro pa je šlo tudi dirkačema Aprilie Aleixu Espargaroju in Mavericku Vinalesu, ki je se za nekaj časa tudi zavihtel na vrh. Zadnji se je smejal Zarco, ki se je po zdrsu uspešno vrnil na stezo in postavil najhitrejši čas prvega. Tako kot Zarco na prvem treningu je na drugem v sedmem ovinku Miller, ki je tik pred tem postavil tretji najhitrejši čas, padel. Za dvojno vodstvo Suzukija je nato poskrbel Joan Mir, a je minuto pred koncem treninga veselje moštva, ki se po tej sezoni poslavlja od karavane motoGP, pokvaril letos dominantni Quartararo, ki se je zavihtel na prvo mesto.

Tik za aktualnim svetovnim prvakom je na koncu končal prvak iz leta 2020 Mir, nato pa so se zvrstili Maverick Vinales, Zarco in Aleix Espargaro. Na tretjem prostem treningu, ki je odprl sobotni program v Silverstonu se razmerje moči v najmočnejšem razredu ni kaj prida spremenilo. Najboljši čas jutranjega ogrevanja je odpeljal vroči Aleix Espargaro, drugega Jorge Martin, tretjega Jack Miller, na četrtem mestu pa se je zavihtel Johann Zarco. Peti čas tretjega prostega treninga je podpisal Maverick Vinales, ki se v Silverstonu precej dobro počuti, na šestem pa je končal aktualni šampion Quartararo, ki v soboto dopoldan ni tvegal vsega.

Kvalifikacije motoGP V prvih kvalifikacijah kraljevega razreda sta bila najhitrejša Enea Bastianini (1'58.609) in Marco Bezzecchi (+0.147). Posledično sta se seveda uvrstila v hitrejše kvalifikacije. V drugih kvalifikacijah je rahlo presenetljivo nastopil tudi Aleix Espargaro, ki je uspešno opravil zdravniški pregled in se po hudem padcu hitro vrnil na svojo Aprilio. Jutrišnjo dirko bo Španec začel s šestega startnega položaja. Najhitrejši na drugih kvalifikacijah je bil Johann Zarco (1'57.767), drugi najhitrejši je bil Maverick Vinales (+0.098), tretji pa Jack Miller (+0.164). Trenutno vodilni v skupnem seštevku prvenstva Fabio Quartararo je kljub vodstvu na velikem delu kvalifikacij postavil šele četrti najhitrejši čas (+0.171). Prvih pet pa je zaključil Francesco Bagnaia (+0.194). Zarco bo z najboljšega položaja na dirki motoGP startal že osmič, drugič v letošnji sezoni.

moto2

Tako kot v motoGP tudi v srednjem razredu uvodni dan ni šlo brez padcev. V ovinku šest je po manj kot 15 minutah s steze zletel Sam Lowes, v 11. ovinku je padel Zonta Van Den Goorbergh, v 13. pa skoraj istočasno še Lorenzo Dalla Porta. Lowes si je poškodoval levo zapestje in je moral na pregled v bližnjo bolnišnico. Če so se na prvem prostem treningu prvih dveh razredov vozniki stalno izmenjevali na vrhu, pa je na prvem prostem treningu razreda moto2 večino časa vodil Jake Dixon. Šele v zadnjih minutah sta Augusto Fernandez in Aron Canet privila ročico za plin, a jima je Dixon hitro vrnil milo za drago in postavil najhitrejši čas. Na drugem je znova dominiral domačin Dixon, ki pa se je moral v bokse vrniti z grenkim priokusom.

26-letni Anglež je vodil od začetka in skoraj do konca treninga, a je njegov čas tri minute pred koncem izboljšal trenutno drugi v skupnem seštevku Fernandez. Dixon je želel po hitrem postopku znova prevzeti vodstvo, a se je prenaglil in dobro minuto pred koncem treninga padel. Že pred tem je padel tudi Canet, ki je bil poleg Dixona in Fernandeza med najhitrejšimi na jutranjem treningu. Tretji prosti trening v Silversrtonu je postregel s podobnimi imeni na samem vrhu. Z najhitrejšim časom jutranjega programa se je lahko pohvalil Jake Dixon, za njim pa so se zvrstili Fernandez, Canet in Ai Ogura in s tesnimi razlikami napovedali, da bo že v kvalifikacijah, ko se bodo delila startna mesta na nedeljski dirki zelo napeto in nepredvidljivo. Še več, znotraj osmih desetink se je zvrstilo kar dvanajst dirkačev srednjega razreda.

icon-expand Jake Dixon FOTO: MotoGP

Kvalifikacije moto2 Dirko v razredu moto2 bo s prvega položaja začel Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo). Američan Joe Roberts (Italtrans Racing Team), bo takoj za njim. Tretji najhitrejši na kvalifikacijah pa je bil Japonec Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia).

Quartararo prepričan, da se bo boril za novo zmago

Da je prvenstvo še odprto, nam tako pove trenutna razvrstitev na lestvi. Dejstvo pa je, da aktualni svetovni prvak Fabio Qurtararo kotira zelo visoko. "Ja, bilo se je lepo vrniti. Toda v petkovem jutru sem imel nekaj težav z zaviranjem. Nekoliko sem šel iz ritma in izgubil občutek. Prvih pet krogov je bilo zelo napornih, potem pa sem seveda užival na stezi. Lepo je bilo spet dobiti nazaj ta občutek, tisti pravi občutek na motociklu," pripoveduje Quartararo. Francoz je bil najhitrejši tudi v lanskem letu, postal je namreč zmagovalec VN Velike Britanije. "Gre za stezo, ki jo imam zares rad in ki, kot vemo, ustreza Yamahi. Na njej se počutim zares dobro, predvsem pa samozavestno. Moj cilj je, da s kvalifikacijami opravim najboljše in štartam iz prve vrste. Toda videli smo, kako tesno je bilo danes med prvimi desetimi dirkači. Seveda se bom potrudil po najboljših močeh, to je moj prvi cilj, da štartam iz ospredja, toda tudi druga vrsta bo povsem v redu, če se drugače ne bo izšlo." "V nedeljo se bom zagotovo boril za zmago. Imel bom nekaj težav zaradi kazni predolgega kroga, toda dirka je dolga in mislim, da to ne bi smelo vplivati na rezultat. Moramo biti samozavestni in računati na dobro dirko. Osredotočen moram biti predvsem nase, seveda razmišljam tudi o drugih stvareh, o drugih dirkačih, toda pomembno je, da sem jaz najhitrejši, da se osredotočim predvsem na to," še zaključi.