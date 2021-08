Dan za kvalifikacije v Silverstonu

V skupnem seštevku po enajstih dirkah v vodstvu ostaja Fabio Quartararo, ki ima 181 točk. Na drugem in tretjem mestu sta s 134 točkami Italijan Pecco Bagnaia in aktualni svetovni prvak, Španec Joan Mir. Prav Quartararo je imel na petkovih treningih kar precej težav, kljub najboljšemu času drugega prostega treninga pa je po padcu tožil nad bolečinami v nogi. A hkrati je delil veselje, da je situacija, ko sede na jeklenega konjička, precej boljša in bolečin ni. Uvodni dan podaljšanega dirkaškega vikenda na Otoku je bil rezerviran za prosti trening vseh razredov. Tako na prvem kot tudi na drugem je bil v razredu moto3 najhitrejši Romano Fenati, v elitnem razredu pa je zjutraj najboljši čas postavil Španec Marc Marquez, popoldan pa vodilni v skupnem seštevku, Francoz Fabio Quartararo. V srednjem motociklističnem razredu moto2 je bil na uvodnem treningu najhitrejši Španec Jorge Navarro, na drugem pa njegov rojak Raul Fernandez. "Za mano je precej kaotičen prvi dan tu v Silverstonu. Važno je, da se je po padcu vse dobro izteklo in da tudi zdravniški pregled ni pokazal nič hujšega. Ob tem pozdravljam tudi najboljši čas drugega treninga, kar pomeni, da smo na glavni del podaljšanega vikenda v Silverstonu pripravljeni. Jasno, zanimajo nas samo najvišja mesta," je po prvem dnevu dogajanja pred VN Velike Britanije povedal vodilni v karavani Fabio Quartararo. Francoz ni bil edini, ki je občutil trdoto britanskega asfalta – pri veliki hitrosti je na jutranjem treningu padel tudi Marc Marquez. Odlično formo pred nedeljsko dirko za VN Velike Britanije sta prikazala še dirkača Ducatija, Jack Miller in Jorge Martin.