Danes nov vroč dan na prvenstvu Superbike

34-letni Severni Irec ter šestkratni zaporedni prvak v Superbiku se bo tako v letošnji sezoni boril že za svoj 7. naslov. Po dirki ni skrival navdušenja: povedal je, da gre za neverjeten dosežek in da je to mejnik v njegovi karieri, zato je zelo vesel. Na nedeljskih dveh dirkah bodo imeli dirkači možnost pokazati zobe ter dokazati, da so se pripravljeni boriti in morebiti dirkaču pokvariti načrte o novem naslovu.