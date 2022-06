Danilo Petrucci: Jack Miller? Zdaj lahko skupaj sodelujeva v Dakarju

"Zadnjih pet let je bilo zelo pomembnih zame. Z Ducatijem sem se večkrat uvrstil na podij, dvakrat pa tudi zmagal, česar ne bom nikoli pozabil. Lansko sezono sem zaključil na četrtem mestu v skupnem seštevku, kar je bil moj najboljši dosežek v motoGP-ju," je po uradni potrditvi prestopa v KTM dejal Avstralec Jack Miller .

"Skupaj s Pramacom in Ducatijem sem napredoval leto za letom in vedno sem imel občutek, da sem najboljša verzija sebe," je dodal Miller, ki v kraljevem razredu motoGP dirka že osmo sezono. Do zdaj je zmagal na treh dirkah, na štirih je bil drugi, na desetih pa tretji.

Francesco Bagnaia je z Millerjem v Ducatiju sodeloval zadnje štiri sezone: "Sodelovati s teboj (Miller) vsa ta leta je zame bila velika čast. Si ena najbolj kul oseb v paddocku in en najbolj nadarjenih ter najhitrejših dirkačev. Še vedno naju čakajo številne bitke na stezah, moj prijatelj. Hvala Thriller."