Mlajši od bratov Marquez: Kako se pripravljam? Vneto gledam posnetke starih dirk

Vodstvo prvenstva motoGP in španska vlada se intenzivno dogovarjata o možnosti začetka prvenstva v Jerezu. Španske oblasti poudarjajo, da je motoGP v državi izjemno pomemben in da bodo storili vse, da motorji zahrumijo (najkasneje) 19. julija. Medtem so nekateri dirkači že začeli trenirati tudi na stezah, nekaj pa jih bo spet sodelovalo na virtualni dirki, ki si jo boste lahko ogledali na 24ur.com. Tokrat je na vrsti legendarni Silverstone. Zadnjo preizkušnjo je dobil Alex Marquez. Mlajši brat dirkaškega šampiona Marca Marqueza sicer poudarja, da trenutna situacija za novinca, kot je on, ni najboljša.