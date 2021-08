Mir: Za nami je lep vikend, prihodnji naj bo še lepši

Oba motocikla sta po trčenju zagorela, Pedrosa se je lahko sam vrnil v bokse, Italijana so sprva odnesli na nosilih, a je pozneje le sam prišepal v bokse. Dirko so morali zaradi ostankov dirkalnikov in razlitega goriva prekiniti, stezo pa temeljito očistiti, tako da se je dogajanje nadaljevalo šele po skoraj polurnem premoru. Do prekinitve je sicer vodil Italijan Francesco Bagnaia pred Martinom, a se jima je že nevarno bližal vodilni v SP Fabio Quaratararo. Po novem startu je v začetnih krogih sicer vodil Avstralec Jack Miller, pozneje pa se je na prvo mesto prebil Martin. Za njim je bil Joan Mir, ta dvojica si je ob koncu dirke privozila manjšo prednost, za tretje mesto sta se nekaj časa borila Miller in Quartararo. Ko pa je Avstralec deset krogov pred koncem naredil napako in zdrsnil, je bil tudi Francoz na zadnji stopnički lahko povsem miren. V ospredju je Martin obdržal mirne živce in si kot novinec v eliti privozil prvo zmago v karieri v tem razredu. "Vse sem dal od sebe. Ničesar si ne morem očitati. Bili smo blizu zmage in lahko smo zadovoljni. V bodoče moramo še bolj privijati dirkalnik, da najdemo še tisto nekaj, kar bi nas pripeljalo povsem na vrh. Ekipa je pred dirko opravila odlično delo in nekatere novosti, ki smo jih razvijali med tekmovalno pavzo, so se izkazale kot dobre," je bil zadovoljen z narejenim na deseti dirki sezone Joan Mir.