Desetletje od velikega incidenta: krivec Rossi ali Marquez?

Dogajanje na malezijski stezi se je začelo graditi veliko prej in se razpletlo še dolgo po tem, ko so motorji že utihnili. Marc Marquez je odraščal ob občudovanju dirkaškega Doktorja in ga v marsičem posnemal, kar je Valentinu Rossiju seveda godilo. Zapleti naj bi se začeli, ko je mladi Marc odrasel v njegovega tekmeca in Rossija celo premagal na njegovi zasebni dirt track stezi na ranču. Ko je Marquez osvojil dva naslova prvaka v kraljevem razredu, so napetosti le še rasle – še posebej, ko se je Rossi v sezoni 2014 nevarno približal vrhu prvenstva. Naslednje leto je postalo jasno: po šestih letih bi si Doktor lahko znova privozil naslov prvaka.
Že na tretji dirki sezone 2015 v Argentini je prvič počilo. Neposredni dvoboj med rivaloma se je končal z Marquezovim padcem in Rossijevo zmago. Na Nizozemskem se je ponovil tesen zaključek, v katerem je Rossi po pesku drzno sekal zadnji ovinek in znova slavil – strožja pravila o vožnji zunaj steze so bila uvedena šele naslednje leto. Ključna dirka v Avstraliji, kjer so se za zmago spopadli Marquez, Rossi, Jorge Lorenzo in Andrea Iannone, je prinesla več kot petdeset prehitevanj, Rossi pa je ostal brez stopničk, kar je močno vplivalo na razplet prvenstva, v katerem se je za naslov boril z Lorenzom.
Na naslednji dirki v Maleziji je Rossi na tiskovni konferenci obtožil Marqueza, da pomaga rojaku Lorenzu do naslova prvaka. Marquez se je na to odzval na stezi – z vožnjo, ki je delovala kot igra prehitevanj in zadrževanj tekmeca. Rossi je izgubil živce, ne le zaradi občutka, da ga mladec provocira, ampak tudi, ker je vedel, da zaradi tega izgublja dragocene sekunde v lovu za Lorenzom. V enem izmed zavojev je Marqueza odpeljal proti robu steze, Španec pa je končal na tleh – že tretjič v sezoni po neposrednem obračunu z Rossijem.
Marquez je trdil, da ga je Rossi brcnil, Rossijevi zagovorniki pa so menili, da je Marc sam sprožil padec, ko je z ročico zavore zadel tekmeca. Telemetrija, ki bi razjasnila incident, nikoli ni bila objavljena. Direkcija dirke (in pozneje tudi FIM) je odločila, da je Rossi namerno izrinil tekmeca s steze, zato je prejel tri kazenske točke. Ker je imel že eno kazen z dirke v Misanu, kjer je v kvalifikacijah oviral Lorenza, je moral po pravilniku zadnjo dirko sezone v Valencii začeti z zadnjega mesta. Prebil se je do četrtega – tudi ob pomoči kolegov, ki so mu puščali prostor – a je bilo ob Lorenzovi zmagi to premalo. Rossi je še drugič po letu 2006 prvenstvo izgubil za pičlih pet točk. Tudi takrat je odločilna vloga pripadla predzadnji dirki, na kateri mu je Toni Elias ukradel zmago (in ključne točke) za vsega dve tisočinki sekunde, nato pa je Rossi na zadnji dirki padel.
Odnosi med velikima rivaloma in najboljšima dirkačema sodobnega motoGP – vsak s sedmimi naslovi prvaka – so se po tem umirili. Naslednje leto v Barceloni, v senci tragične nesreče Luisa Saloma, sta si po dirki celo segla v roke. A tri leta po prvem incidentu, v Argentini, se je zgodba dokončno zapečatila. Marquez je zaradi nepravilnega zagona motocikla in vožnje v napačno smer pred startom dobil kazen vožnje skozi bokse, po kateri je z vodstva padel na 19. mesto. Pri prebijanju naprej je večkrat nevarno prehiteval in na koncu zbil s steze prav Rossija. Po dirki se je prišel opravičit v njegovo garažo, a ga je Rossijev prijatelj Alessio Salucci nagnal. Krhko premirje je bilo končano.
Po tistem je Marquez osvojil še pet naslovov prvaka, Rossi pa se je na najvišjo stopničko povzpel le še trikrat, preden se je dokončno poslovil od dirkanja. Je pa s tem športom ostal povezan prek svoje ekipe VR46. In čeprav so leta minila, se zdi, da zamere in napetosti ob Marquezovem letošnjem izenačenju števila Rossijevih naslovov le še rastejo ...
