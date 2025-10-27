Svetli način
MotoGP

Dettwiler kljub uspešnim operacijam ostaja v kritičnem stanju

Sepang, 27. 10. 2025 18.30 | Posodobljeno pred eno minuto

Dirkaški vikend v Maleziji je zaznamovala huda nesreča dveh dirkačev razreda moto3. Jose Antonio Rueda je utrpel pretres možganov, zlom v desni roki in številne udarnine, Noah Dettwiler pa prestal več operacij in se še zmeraj bori za življenje.

"Noah je v zadnjih urah prestal več operacij, ki so bile uspešne. Kljub temu je njegovo stanje še vedno kritično," je v izjavi za javnost zapisala njegova ekipa CIP Green Power. O stanju 20-letnega švicarskega dirkača je spregovoril tudi njegov oče: "Doživel je več srčnih zastojev in izgubil veliko krvi. Borili so se za njegovo življenje."

Preberi še Življenje švicarskega dirkača po hudi nesreči še vedno ogroženo

Do silovitega trčenja je prišlo v oglednem krogu pred startom dirke. Noah Dettwiler je zaradi tehničnih težav z motociklom močno upočasnil, česar pa ni opazil novopečeni svetovni prvak najšibkejšega razreda Jose Antonio Rueda in z veliko hitrostjo priletel v Švicarja.

moto3 noah dettwiler nesreča operacija
'Raje ostanem brez stopničk zaradi predrte pnevmatike, kot da sem daleč v ozadju'

