Dettwiler kljub uspešnim operacijam ostaja v kritičnem stanju

"Noah je v zadnjih urah prestal več operacij, ki so bile uspešne. Kljub temu je njegovo stanje še vedno kritično," je v izjavi za javnost zapisala njegova ekipa CIP Green Power. O stanju 20-letnega švicarskega dirkača je spregovoril tudi njegov oče: "Doživel je več srčnih zastojev in izgubil veliko krvi. Borili so se za njegovo življenje."