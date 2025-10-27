Dettwiler kljub uspešnim operacijam ostaja v kritičnem stanju

"Noah je v zadnjih urah prestal več operacij, ki so bile uspešne. Kljub temu je njegovo stanje še vedno kritično," je v izjavi za javnost zapisala njegova ekipa CIP Green Power. O stanju 20-letnega švicarskega dirkača je spregovoril tudi njegov oče: "Doživel je več srčnih zastojev in izgubil veliko krvi. Borili so se za njegovo življenje."
Do silovitega trčenja je prišlo v oglednem krogu pred startom dirke. Noah Dettwiler je zaradi tehničnih težav z motociklom močno upočasnil, česar pa ni opazil novopečeni svetovni prvak najšibkejšega razreda Jose Antonio Rueda in z veliko hitrostjo priletel v Švicarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.