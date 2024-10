Di Giannantonio je zaradi operacije rame že zaključil sezono

Pričakuje se, da se bo 26-letnik konec tedna udeležil VN Avstralije, naslednji teden pa VN Tajske, preden se bo vrnil domov na operacijo. Zato ne bo nastopil na zadnjih dveh dirkah sezone v Maleziji in Valencii.

"Rad bi dirkal v Valencii, končal sezono na najboljši možen način z ekipo in si nato vzel ves potreben čas za operacijo, okrevanje in rehabilitacijo. Vendar je žal urnik zelo zahteven, zimski premor je kratek in ne moremo tvegati, da na začetku leta 2025 ne bom v vrhunski telesni formi," je dodal Di Giannantonio.

Di Giannantonio je lani prvič stal na stopničkah v Avstraliji, nato pa je v Katarju dosegel svojo prvo zmago v motoGP.