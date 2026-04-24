Di Giannantonio najhitrejši na uvodnem treningu

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) je dobil uvodni prosti trening v Jerezu. Potem ko je vodilni dirkač prvenstva MotoGP Marco Bezzecchi nekaj krogov pred koncem prevzel vodstvo od bratov Marquez, se je zdelo, da bo Italijan po izvrstnem vstopu v novo sezono nadaljeval prevlado tudi na španskih tleh. Toda bolj ko se je bližal zaključek treninga, je Bezzecchi vse bolj izgubljal v boju z Di Giannantoniom in Francom Morbidellijem.

Pred prihodom v Jerez so se mnogi spraševali, kaj lahko stori devetkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki še vedno vleče poškodbo roke s konca prejšnje sezone. Izkušeni Katalonec se je pogumno podal na stezo in lep čas je kazalo, da bi lahko končal med najhitrejšo trojico. Starejši od bratov Marquez je na koncu zasedel peto mesto (+0.542), mlajšemu Alexu Marquezu pa se je uspelo prebiti na tretje mesto (+0.378).

Di Giannantoniu se je še najbolj približal njegov moštveni kolega Morbidelli, ki je zaostal slabe tri desetinke sekunde.