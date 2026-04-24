MotoGP

Di Giannantonio najhitrejši na uvodnem treningu

Jerez, 24. 04. 2026 08.32 pred 13 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.V. N.M.
Fabio Di Giannantonio

Motociklistična karavana se po krajšem premoru vrača v dirkaški paddock, četrta dirka sezone pa bo potekala na dirkališču v španskem Jerezu. Za dirkači v vseh treh motociklističnih razredih je že uvodni trening. V elitnem razredu MotoGP je bil najhitrejši Fabio Di Giannantonio, v srednjem razredu moto2 je presenetljivo do vodilne pozicije prišel Belgijec Barry Baltus, medtem ko je v najšibkejšem razredu moto3 najboljši čas postavil Maximo Quiles. Drugi treningi se začnejo ob 13.15 s prenosom na Voyo.

FOTO: VOYO

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) je dobil uvodni prosti trening v Jerezu. Potem ko je vodilni dirkač prvenstva MotoGP Marco Bezzecchi nekaj krogov pred koncem prevzel vodstvo od bratov Marquez, se je zdelo, da bo Italijan po izvrstnem vstopu v novo sezono nadaljeval prevlado tudi na španskih tleh. Toda bolj ko se je bližal zaključek treninga, je Bezzecchi vse bolj izgubljal v boju z Di Giannantoniom in Francom Morbidellijem.

Pred prihodom v Jerez so se mnogi spraševali, kaj lahko stori devetkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki še vedno vleče poškodbo roke s konca prejšnje sezone. Izkušeni Katalonec se je pogumno podal na stezo in lep čas je kazalo, da bi lahko končal med najhitrejšo trojico. Starejši od bratov Marquez je na koncu zasedel peto mesto (+0.542), mlajšemu Alexu Marquezu pa se je uspelo prebiti na tretje mesto (+0.378).

Di Giannantoniu se je še najbolj približal njegov moštveni kolega Morbidelli, ki je zaostal slabe tri desetinke sekunde.

Moto2: Baltus presenetljivo do zmage na uvodnem treningu

V srednjem motociklističnem razredu moto 2 je uvodni trening presenetljivo pripadel belgijskemu dirkaču Barryju Baltusu (1:39.525). Drugouvrščenega člana moštva Beta Tools SpeedRS Team Celestina Viettija je prehitel za natanko tri stotinke sekunde, precej blizu najhitrejšima pa je na tretjem mestu končal Avstralec Senna Agius (+0,086).

Trenutno vodilni dirkač svetovnega prvenstva Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) tokrat ni imel svojega dne. Z zaostankom slabih dveh desetink sekunde je zasedel osmo mesto, še slabše pa se je odrezal Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) - sicer najbližji zasledovalec rojaka Gonzaleza v skupnem seštevku -, ki je osvojil zelo skromno 19. mesto. Edini od vodilne trojice skupnega seštevka Daniel Holgado je prevozil stezo brez večjih napak in z zaostankom slabe sekunde prvi trening zaključil kot četrti. 

Quiles dobil prvi prosti trening v razredu moto3

Dirkači v najšibkejšem razredu moto3 so opravili z uvodnim prostim treningom na prizorišču četrtega dirkaškega vikenda sezone v Jerezu.

Trenutno vodilni dirkač svetovnega prvenstva v omenjenem razredu Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) je bil tudi na uvodnem treningu najhitrejši. S časom 1:44.833 je postavil (pre)visoko letvico za konkurenco, na drugem mestu je z zaostankom slabih štirih desetink sekunde pristal Matteo Bertelle. Omenjeni član moštva Level Up - MTA je dolgo časa kljuboval odlični vožnji Quilesa, a je v odločilnih odsekih steze Italijan storil nekaj manjših napak, kar ga je na koncu stalo zmage.

Tretjeuvrščeni Argentinec Marco Morelli, sicer moštveni kolega Maxima Quilesa pri Gavioti, je zaostal nekaj manj kot pol sekunde. Joel Esteban je za las zgrešil tretje mesto, z zaostankom dobre pol sekunde se je moral zadovoljiti s četrto pozicijo. Španca Alvaro Carpe in David Almansa sta zaokrožila najboljšo šesterico dirkačev s petim oziroma šestim mestom.

FOTO: Kanal A
motogp vn španije prosti treningi marco bezzecchi jorge martin marc marquez

KOMENTARJI1

dark Cat
24. 04. 2026 10.42
Normalno je ,da je tist z najhitrejšim krogom prvi....ke kci
