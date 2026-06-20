Di Giannantonio: Prevzemam popolno odgovornost

Fabio Di Giannantonio je po koncu sobotne sprint dirke obžaloval svojo izbiro gum. Pred začetkom sprinta je imelo prvih pet dirkačev vključno z Italijanom na motociklu mehkejšo različico gum. Zaradi visokih temperatur, ki so dodobra segrele stezo, se je Di Giannantonio poleg Aia Ogure in še nekaj dirkačev odločil za srednjo trdoto prednje gume. Kljub temu pa sta dirkača na tovarniških Ducatijih Francesco Bagnaia in Marc Marquez ostala na mehkejši različici gum, kar se je na koncu izkazalo za dobro odločitev.

Di Giannantonio je skozi celotni sprint sledil vodilni trojici, a se zaradi napačne izbire gum ni uspel vmešati v boj za tretje mesto. "Moj štart je bil dober. V tretjem ovinku prvega kroga sem bil tik ob Diogu Moreiri, zato sem se lahko poskušal boriti za stopničke," je po sprintu dejal Italijan in dodal: "A naredil sem napako, ker sem izbral napačno različico pnevmatike. V ovinkih sem bil veliko hitrejši, še posebej v primerjavi z Marcom, ko sem bil za njim."

Proti koncu dirke je Italijan poskušal napasti starejšega izmed bratov Marquez, a pnevmatike na njegovem motorju so zdržale, kar Di Giannantoniu ni omogočilo napada ob koncu sprinta. Tako kot večina dirkačev je tudi član moštva VR46 priznal, da je bilo pred sprintom nekaj negotovosti glede izbire pnevmatik, in zdaj ni prepričan, ali bo srednja pnevmatika prava izbira tudi za nedeljsko veliko nagrado.