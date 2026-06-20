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MotoGP

Di Giannantonio: Prevzemam popolno odgovornost

Brno, 20. 06. 2026 17.51 pred 5 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
R.S.
Fabio Di Giannantonio

Za nami je celotno sobotno dogajanje v razredu motoGP. Dopoldanske kvalifikacije so pripadle Aiu Oguri, ki si je tako zagotovil sploh prvo "pole" pozicijo v karieri, za njim pa je kvalifikacije na drugem mestu končal tretji v prvenstvu Fabio Di Giannantonio. Slednji je sprint dirko končal na četrtem mestu, a pravi, da bi ob pravi izbiri gum sprint lahko končal na stopničkah.

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Fabio Di Giannantonio je po koncu sobotne sprint dirke obžaloval svojo izbiro gum. Pred začetkom sprinta je imelo prvih pet dirkačev vključno z Italijanom na motociklu mehkejšo različico gum. Zaradi visokih temperatur, ki so dodobra segrele stezo, se je Di Giannantonio poleg Aia Ogure in še nekaj dirkačev odločil za srednjo trdoto prednje gume. Kljub temu pa sta dirkača na tovarniških Ducatijih Francesco Bagnaia in Marc Marquez ostala na mehkejši različici gum, kar se je na koncu izkazalo za dobro odločitev.

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Di Giannantonio je skozi celotni sprint sledil vodilni trojici, a se zaradi napačne izbire gum ni uspel vmešati v boj za tretje mesto. "Moj štart je bil dober. V tretjem ovinku prvega kroga sem bil tik ob Diogu Moreiri, zato sem se lahko poskušal boriti za stopničke," je po sprintu dejal Italijan in dodal: "A naredil sem napako, ker sem izbral napačno različico pnevmatike. V ovinkih sem bil veliko hitrejši, še posebej v primerjavi z Marcom, ko sem bil za njim."

Proti koncu dirke je Italijan poskušal napasti starejšega izmed bratov Marquez, a pnevmatike na njegovem motorju so zdržale, kar Di Giannantoniu ni omogočilo napada ob koncu sprinta. Tako kot večina dirkačev je tudi član moštva VR46 priznal, da je bilo pred sprintom nekaj negotovosti glede izbire pnevmatik, in zdaj ni prepričan, ali bo srednja pnevmatika prava izbira tudi za nedeljsko veliko nagrado.

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Kljub temu da se ni uvrstil na stopničke, je Di Giannantonio v prvenstvu pridobil točko pred Jorgejem Martinom in šest točk v primerjavi z vodilnim v prvenstvu Marcom Bezzecchijem, ki je sprint končal v pesku in tako vpisal novo ničlo. Hkrati pa je zaradi padca Pedra Acoste povečal prednost na tretjem mestu v prvenstvu pred Špancem, ki sedaj znaša 12 točk.

Kdo izmed dirkačev bo imel jutri največjo srečo pri izbiri pnevmatik, boste lahko preverili v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO ob 13.15, ko pričnemo z neposrednim prenosom nedeljske dirke.

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FOTO: VOYO
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KOMENTARJI3

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romanjenko
20. 06. 2026 21.21
Ko se je Fabio Di Giannantonio vozil na 100% se je Marc na 80%.
Odgovori
+0
2 2
Arthur
20. 06. 2026 20.31
A morji bit res vsi makaronarji jokice.
Odgovori
+3
4 1
Tenma
20. 06. 2026 18.49
Seveda bi, vrjamem da na prvem.
Odgovori
0 0
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