Direktor Ducatija: Marquez ni pravi za nas!

O šestkratnemu prvaku motociklističnega razreda motoGP Marcu Marquez se venomer veliko govori. Na zadnje govorice, ki so španskega dirkača povezovale s prestopom v daleč najboljše moštvo med motociklistično elito Ducatiju se je za angleški Sky odzval kar direktor italijanskega proizvajalca motociklov Claudio Domenicali, ki je hitro zavrnil govorice.

Marcu Marquezu, ki se konec leta 2024 izteče pogodba s Hondo, so v zadnjem času nekateri povezovali z menjavo moštva. Eden izmed takšnih je tudi nekdanji Marqezov moštveni kolega Jorge Lorenzo, ki je pred kratkim dejal, da bi Ducati njegovemu rojaku lahko ponudil priložnost, da osvoji močno želeni sedim naslov v elitnem razredu.

A direktor Ducatija Claudio Domenicali je v nedavnem pogovoru za angleški Sky to možnost hitro zavrnil: "Takšne trditve so zanimive, ker ljudi spodbudijo k pogovoru, na primer v športnem baru se o tem lahko razvije lepa debata. A dejstvo je, da to ni poteza o kateri razmišljamo."

Domenicali, ki že prek 30 let dela pri Ducatiju, je o španskemu dirkaču Honde še dejal: "Marquez je izjemen talent, nikomur mu ni treba ničesar več dokazati." "Imamo skupino dirkačev, ki smo jih razvili sami. Francesco Bagnaia je izjemen talent in mislim, da je še vedno podcenjen. Še vedno se mu zgodi kakšna napaka, ampak je v samem vrhu motociklizma. Če se mu ne bi pripetila napaka ali dve, bi se počasi že lahko pogovarjali o drugem naslovu prvaka," je prvega asa Ducatija opisal Domenicali in dodal: "Toda tu ni le Pecco, imamo tudi Eneo Bastianinija, Jorgeja Martina in veliko mladih dirkačev, ki jim zaupamo".

In kaj je po Domenicalijevo ključ do uspeh Ducatija? "Ducati črpa moč iz načina dela z dirkači. Med nami vlada družinski duh, ki pripelje uspeh in s tem načinom dela bomo nadaljevali." Direktorjevo mnenje deli tudi šef italijanskega moštva Luigi Dall'Igna, ki je dejal: "Kot prvo mislim, da se Marc ne bi strinjal, da zamenja ekipo. On je zvezda in zvezde želijo, da se jih obravnava kot take. Po nekaj mesecih neaktivnosti je ob vrnitvi oddelal nekaj dobrih dirk s Hondo, zato bi počakal, preden bi rekel, da se bosta Marc in Honda po letu 2024 razšla. To se mi ne zdi očitno. Nasprotno verjamem, da obstajajo možnosti, da se spet dobro znajdeta skupaj. Mi pa smo zadovoljni z dirkači, ki jih trenutno imamo."

Zdaj 30-letni Marquez, ki se u počasi iztekajo najboljša leta fizične pripravljenosti, naj bi bil nezadovoljen z nekonkurenčnostjo Honde, hkrati pa se v zadnjem času sooča s kopico poškodb. Sezono 2023 je po treh letih začel povsem brez poškodbe, a že na uvodni dirki sezone grdo padel in si poškodoval roko, zaradi česar je bil odstoten mesec in pol. Španski dirkač je tako po zaslugi sobotnih sprint dirk v aktualni sezoni zbral vsega 12 točk in se nahaja šele na 19. mestu skupne razvrstitve. Priložnost za prvo dokončano dirko v sezoni in morebiti tudi prve stopničke (na klasični nedeljski dirki) letos, bo imel dirkač iz Cervere že konec tega tedna, ko bo na sporedu VN Italije, ki jo boste lahko kot vselej v živo gledali na Kanalu A in VOYO.

