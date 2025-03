Direktor Ducatija: Od Katarja naprej bo vse drugače

Motociklistično prvenstvo motoGP se ta konec tedna ustavlja v Austinu, kjer bo potekala velika nagrada Amerik. Za velikega favorita velja kdo drug kot Marc Marquez, ki je dobil obe nedeljski in obe sprint dirki v aktualni sezoni in tako v prvenstvu prepričljivo vodi. In čeprav mnogi dirkaču s številko 93 že po dveh dirkaških vikendih že pripisujejo nov naslov prvaka, se Ducatijev izvršni direktor Claudio Domenicali s tem ne strinja in pričakuje, da bo od Katarja, ki bo sredi aprila gostil četrti dirkaški vikend v sezoni, vse drugače.