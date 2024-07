Dirka elitnega razreda MotoGP: Martin dobre pol sekunde pred Morbidellijem

Po zanimivem dogajanju v nižjih tekmovalnih razredih moto2 in moto3, kjer sta zmagi slavila Fermin Aldeguer oziroma David Alonso, je napočil čas za vrhunec tega motociklističnega konca tedna na dirkališču na Sachsenringu. V elitnem razredu MotoGP pričakujemo nov spopad glavnih pretendentov za naslov svetovnega prvaka, trenutno vodilnega v skupnem seštevku prvenstva Jorgeja Martina in najbližjega zasledovalca Francesca Bagnaie. Ob 14.00 se je začelo zares na Kanalu A in VOYO!