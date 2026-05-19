VN Katalonije: dirka, ki je ni bilo moč uživati, ampak zgolj preživeti

Preizkušnjo v Montmelu sta zaznamovali predvsem dve daljši prisilni prekinitvi po hujših padcih domačina Alexa Marqueza in Francoza Johanna Zarcoja. Med dirkači, ki so se komajda izognili delom Marquezovega motorja, je bil tudi Fabio Di Giannantonio, ki pa je več kot uro pozneje po še eni prekinitvi zaradi nove nesreče in padca Francoza Zarcoja zmagal na dirki.

Fabio Di Giannantonio FOTO: MotoGP

"Začeti moramo bolj spredaj. Na zaviranje moramo priti največ v četrti prestavi, kar je že hitro. Ne pa s 300 km/h. To je absolutno prehitro," je kaotično dirko za VN Katalonije opisal njen zmagovalec Di Giannantonio, ki ni preveč užival v zmagoslavju, saj ga je skrbela varnost na stezi. In še naprej ga bo.

"Gre za staro, dobro znano polemiko o prvem ovinku dirkališča v Barceloni. O tem se razpravlja že leta, a ta del steze ostaja nevarna kombinacija hitrosti in nepredvidljivosti," je bil za Gazzetto Dello Sport brez dlake na jeziku 27-letni Italijan.

Fabio Di Giannantonio je dobil, milo rečeno, kaotično dirko v Barceloni. FOTO: Profimedia

Med najbolj pretresljivimi trenutki je bila nesreča Alexa Marqueza, pri kateri je njegov motocikel dobesedno poletel v zrak.

Prizor je znova odprl razpravo o varnosti steze. Tudi drugi incidenti, med njimi tisti z Zarcojem, so dodatno dvignili napetost na najvišjo raven. Najbolj natančno analizo je podal Fox Sports: "To je bila dirka, ki jo je bilo treba preživeti, ne pa uživati."

Grd padec Alexa Marqueza FOTO: Profimedia

Opis, ki odlično povzema dogajanje: živčnost, strah in neprestani preobrati. Če prvi ovinek ni dovolj, je preostanek dirke poskrbel za dodatni kaos.

"Za razred motoGP je bila to prava peklenska nedelja. Šest kaznovanih dirkačev. Trije zamujeni starti. Dva dirkača v bolnišnici. In svetovni prvak Jorge Martin, ki se je fizično spravil na člane svoje ekipe. Številke in prizori, ki opisujejo eno najbolj dramatičnih dirk zadnjih let," je črto pod najbolj "nevarno" dirko zadnjih sezon opisala milanska Gazzetta Dello Sport.

Joan Mir FOTO: MotoGP

Po 24 krogih smo sicer le dobili zmagovalca Fabia Di Giannantonia vendar je športni rezultat ostal skoraj v senci vsega ostalega dogajanja. Za nameček je imela dirka v Montmelu še "tretji polčas". Španec Joan Mir, ki je na dirki osvojil drugo mesto, je po kazni vodstva tekmovanja in 16 sekundah pribitka zdrsnil na 13. mesto.

Na zmagovalne stopničke je tako napredoval še Italijan Francesco Bagnaia. Nekdanji svetovni prvak je sicer na tekmi osvojil drugo mesto za zmagovalcem Italijanom Di Giannantoniem, a se je takoj po koncu znašel v preiskavi vodstva dirke zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah motocikla.

Marco Bezzecchi ostaja premočno vodilni v prvenstvu. FOTO: MotoGP

Zaradi kršenja pravil je nato tudi dobil kazen in 16 sekund pribitka, kar ga je potisnilo na 13. mesto. Na drugo je napredoval njegov rojak Fermin Aldeguer, na tretje Bagnaia, na četrto pa Italijan Marco Bezzecchi, vodilni v seštevku sezone. Zaradi izboljšanja uvrstitve ima Bezzecchi zdaj še nekaj več naskoka v SP, saj je po novem pri 142 točkah, 15 manj jih ima njegov moštveni sotekmovalec Španec Jorge Martin, ki dirke ni končal.