MotoGP
Zgodba se razvija
Moto3: Izjemen dvoboj Quilesa in Almanse pripadel prvemu
Pred dirkači najšibkejšega razreda moto3 je nova preizkušnja v motociklistični sezoni 2026. Krepko vodilni v skupnem seštevku prvenstva Maximo Quiles je le tri tedne po hudi poškodbi desne ključnice znova na vrhu in je še dodatno povečal svojo prednost pred konkurenco. Ob 12.10 sledi dirka v srednjem razredu moto2, ki jo lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.
24ur.com Dovizioso: Favoriti? Quartararo in Marquez v prvi vrsti, a na Ducatija je vedno treba računati
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.