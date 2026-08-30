Moto3: Izjemen dvoboj Quilesa in Almanse pripadel prvemu

Pred dirkači najšibkejšega razreda moto3 je nova preizkušnja v motociklistični sezoni 2026. Krepko vodilni v skupnem seštevku prvenstva Maximo Quiles je le tri tedne po hudi poškodbi desne ključnice znova na vrhu in je še dodatno povečal svojo prednost pred konkurenco. Ob 12.10 sledi dirka v srednjem razredu moto2, ki jo lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.