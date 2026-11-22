Vrhunec dneva bo predstavljal razred MotoGP. V središču pozornosti bo Marc Márquez , ki ima novo priložnost za potrditev naslova svetovnega prvaka. Po napaki in odstopu na sobotni sprinterski dirki bo moral pokazati pravo mero zbranosti. Med največjimi tekmeci bosta tudi Jorge Martín in Marco Bezzecchi .

Dirka razreda Moto3 na portugalskem dirkališču v Portimu se je končala z zmago Máxima Quilesa. Španec je najbolje opravil svoje delo in ciljno črto prečkal pred Rico Salmelo, tretje mesto pa je osvojil Adrián Fernández. V ozadju se je odvijal boj za čim boljša mesta, saj so bili tekmovalci razvrščeni v zelo strnjeni konkurenci. David Almansa, ki je dirko začel z visokimi pričakovanji, je na koncu osvojil četrto mesto, peti pa je bil Joel Kelso. Quiles je tako vpisal novo zmago, medtem ko so se njegovi najbližji zasledovalci morali zadovoljiti s preostalimi mesti na zmagovalnem odru.