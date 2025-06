Quiles do prve zmage v razredu moto3

Dirko razreda moto3 je najbolje začel novinec Alvaro Carpe , ki je v soboto prvič prišel do prvega startnega položaja. Vodil je prvih nekaj krogov, toda prave prednosti si pred večjo skupino dirkačev ni uspel pridirkati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vseskozi se je za pozicije v ospredju boril z Angelom Piquerasom , Josejem Antoniom Ruedo , Maximom Quilesom ter Adrianom Fernandezom in Lucom Lunetto . Slednja sta se iz boja za zmago izločila kar sama, ko sta zadela in dirko končala v pesku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V zadnjih krogih sta v ospredju vztrajala predvsem Carpe in Quiles, bitki za stopničke pa so se pridružili še Valentin Perrone, Dennis Foggia in Taiyo Furosato.

Obetal se je napet zaključek dirke, ki nikakor ni razočaral. V zadnjih nekaj ovinkih se je v ospredje prebil Quiles, ki je uspel odbiti napad Carpeja. Ta se mu je na ciljni črti zelo približal, vendar bil prekratek za prvo zmago v razredu moto3. Ta čast je pripadla Quilesu, tretji je bil domačin Foggia.

Rueda je po dobrem zadnjem krogu prišel do četrtega mesta, peti je bil David Munoz, šesti Furosato. V najboljši deseterici so dirko končali še Piqueras, Perrone, Joel Kelso in Ryusei Yamanaka.

Zmagovalec veliko trenira tudi z Marcom Marquezom, katerega zelo spoštuje. Da ne bi imel istih začetnih kot on, M. M., ga na njegovo željo namesto kot Maximo Martinez podpisujejo z njegovim drugim priimkom, Quiles.

Se pa je Španec že izenačil s svojim učiteljem. Najboljši startni položaj, stopničke in zmago v razredu moto3 je prvič osvojil na istih dirkališčih, kot je to uspelu Marquezu. V kvalifikacijah je slavil v Le Mansu, na zmagovalni oder je prvič stopil v Silverstonu, sedaj pa je v Mugellu prišel še do premierne zmage.