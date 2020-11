Zaključna dirka sezone motoGP v Portimau brez gledalcev

Odločitev je sporočil portugalski premier Antonio Costa v soboto zvečer, skupaj z drugimi ukrepi, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Portugalska je dolgo časa veljala za državo, ki je bila manj prizadeta zaradi pandemije novega koronavirusa. A po uradnih podatkih število okužb hitro narašča.

Dirkališče Autodromo Internacional do Algarve, ki leži dobrih 20 kilometrov iz letoviškega Portimaa, velja za pravi dirkaški vlakec smrti. Za 4,7-kilometrski krog so značilne predvsem višinske razlike z naklonoma, 6,2-odstotnem in dvanajstodstotnem. Dirkališče v Algarveju bo gostilo letošnjo zadnjo, 14. dirko, na kateri naj bi dirkače s tribun spremljalo že 30.000 gledalcev. A je novi koronavirus organizatorjem prekrižal načrte, ljubitelji motociklizma bodo tako prisiljeni dirko spremljati prek malih zaslonov.

Italijan Franco Morbidelli je zmagal na zadnji dirki v španskem Alcanizu, to je bila dirka za VN Teruela, v razporedu boja za naslov svetovnega prvaka pa je izjemno izenečeno. V vodstvu je Španec Joan Mir, ki ima 14 točk prednosti pred Francozom Fabiom Quartararojem in 19 točk pred Špancem Maverickom Vinalesom.

Motociklisti so v elitnem kraljevskem razredu motoGP na Portugalskem nazadnje dirkali v sezoni 2012, in sicer v Estorilu. Portimao je bil rezervno dirkališče v motoGP od leta 2017, prvič po letu 2001 pa finala sezone SP v motociklizmu ne bo v Valencii. Do konca sezone so na sporedu še tri dirke, dve zaporedni 8. in 15. novembra bosta v Valencii, tudi brez prisotnosti gledalcev, nato pa 22. novembra sledi še zaključna dirka v Portimau.