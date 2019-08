Dirkači Yamahe so dirko na VN Avstrije končali v senci spektakularnega obračuna med Marcom Marquezom in Andreo Doviziosom. Rezultatska kriza japonskega moštva pa še vedno ni končana. Časovni zaostanek Quartararoja, Rossija in Vinalesa za vodilnima dirkačema prvenstva se počasi zmanjšuje, kar nakazuje, da je bil Yamahin motocikel deležen pravih izboljšav.