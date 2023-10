VN Japonske: Masia zmagovalec dirke v razredu moto3

Zaključni dan dirkaškega konca tedna za VN Japonske se je pričel z dirko v najšibkejšem motociklističnem razredu moto3. Ta se je po velikem razočaranju za domače ljubitelje končala v prid španskega dirkača in po novem vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva tega tekmovalnega razreda Jaumeja Masie.

Španec je skozi večji del dirke na stezi v Motegiju mojstrsko odbijal vse napade ljubljenca domačega občinstva Ayuma Sasakija in se tako povem zasluženo razveselil svoje tretje zmage v sezoni, s čimer je s šestimi točkami prednosti (199:193) prevzel vodstvo v skupnem seštevku pred omenjenim Japoncem. Masii in Sasakiju se je na zmagovalnem odru pridružil še en Španec Daniel Holgado, ki je bil po dirki zadovoljen z doseženim.

"Čeprav steza ni bila v optimalnem stanju, sem uspel ohraniti mirno kri in ciljno črto prečkati na tretjem mestu. Tokrat sta bila Jaume in Ayumu preprosto prehitra zame. V moštvu smo lahko zadovoljni z doseženim v Motegiju, bitka za naslov prvaka tako ostaja odprta," je po dirki in osvojenem tretjem mestu povedal trenutno tretjeuvrščeni dirkač v skupnem seštevku prvenstva v razredu moto3 Daniel Holgado.