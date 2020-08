Bo Ducati nadaljeval prevlado v Avstriji, ali pa bo znova presenetil KTM?

Za najboljše motociklistične dirkače ni počitka, v tedenskem ritmu dirk se odvija sezona po dolgi prekinitvi. Iz Češke so se preselili v Avstrijo, kjer bo v nedeljo nova preizkušnja. V Brnu sta prijetno presenetila dirkača moštva KTM in zanimivo bo videti, ali je bil to le preblisk, ali pa so našli zmagovalni recept. Dogajanje v Spielbergu se tradicionalno začne s petkovimi prostimi treningi vseh treh razredov (prenos na VOYO ob 9. uri).

icon-expand Brad Binder je presenetil z zmago na VN Češke. FOTO: AP Zadnja dirka za VN Češke je bila ena bolj zanimivih v zadnjem obdobju, predvsem zaradi nepredvidljivosti in razpleta. Na stopničkah ni bilo nobenega od dirkačev, ki smo jih sicer navajeni v siju "žarometov", a to je le še potrdilo izenačenosti konkurence in tudi nepredvidljivosti v razredu motoGP, kar je dober obet za nadaljevanje sezone. Le-ta je sicer po dolgem premoru hitro zaživela in v nedeljo bo v skrajšani sezoni zaradi pandemije novega koronavirusa na sporedu že četrta zaporedna dirka razreda motoGP. Dirkaška karavana se je iz češkega Brna preselila v avstrijski Spielberg. PREBERI ŠE Marquez bo izpustil (vsaj) eno dirko v Avstriji V Brnu je zmago slavil Južnoafričan Brad Binder, ki je eden od tistih novincev v najmočnejšem razredu, ki mu je uspelo zmagati na dirki v svoji krstni sezoni, drugi je bil Italijan Franco Morbidelli, na tretjo stopničko se je zavihtel Francoz Johann Zarco. Valentino Rossi je bil peti,Fabio Quartararosedmi, Andrea Dovizioso 11., Maverick Vinales 14., aktualnega prvaka Marca Marqueza pa ni bilo, Španec še ni nared po drugi operaciji poškodovane nadlahtnice. Starejši od bratov Marquez bo izpustil tudi prvo od dveh avstrijskih dirk, ki bosta na sporedu ena za drugo na dirkališču v Spielbergu. Ali bo nastopil na drugi, VN Štajerske, še ni jasnega odgovora, morda bo nared šele za dirko v San Marinu, na prvi dirki v Avstriji ga bo znova nadomestil Nemec Stefan Bradl. Svoje bodo zanesljivo naredile tudi vremenske razmere, saj so po vročem Jerezu in Brnu na vidiku precej bolj nepredvidljive in bolj mokre razmere v Avstriji, tudi vremenska napoved je temu primerna. Je pa avstrijsko dirkališče, vsaj kar se tiče Ducatija, zelo "domače", predvsem Andrea Dovizioso se v Spielbergu zelo dobro počuti. Zmagal je leta 2017, nato pa še lani, ko je slavil pred Marquezom in Quartararojem. Ducati je zbral kar štiri zaporedne zmage tukaj, leta 2016 je zmagal tudi Italijan Andrea Iannone, leta 2018 pa je slavil Španec Jorge Lorenzo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke PREBERI ŠE Morbidelli: Tu sem predvsem zaradi Rossija, verjel je vame, ko sem bil nihče Glede na zadnja razmerja moči v Brnu, bo brez dvoma zanimivo na VN Avstrije. Petkova dva prosta treninga bosta morda že ponudila odgovore, kateremu dirkaču oziroma moštvu najbolje kaže pred sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko. Tudi izkušeni Valentino Rossije dejal, da sta oba dirkača KTM-a izjemno hitra in da bi lahko tudi v Avstriji nadaljevala z odmevnimi izidi. Poleg Binderja je tukaj še njegov moštveni kolega Pol Espargaro, ki pa dirke v Brnu ni končal, se mu je pa obetal dober rezultat. Sicer je v vodstvu na lestvici točkovanja za naslov svetovnega prvaka v lepi prednosti še vedno Quartararo, ki želi ob odsotnosti Marqueza še povišati vodstvo (zmagal je na obeh dirkah v Jerezu), zbral je 59 točk, drugi je Vinales (42), tretji pa je Morbidelli (31). icon-expand Fabio Quartararo je vodilni dirkač po točkah v razredu motoGP. FOTO: AP