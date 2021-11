Na poslednji dirki sezone vse v znaku Rossijevega slovesa

Svetovni prvak, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), bo zadnjo dirko sezone začel z osmega mesta, z desetega pa veteran Valentino Rossi (Yamaha SRT), za Italijana bo to zadnja dirka v bogati karieri. V seštevku SP je v najmočnejšem razredu pred Valencio že vse jasno. Prvak je Quartararo, ki ima 267 točk, Francesco Bagnaia ga z 227 ne more več ujeti, ne more pa niti izgubiti drugega mesta, saj tretji Španec Joan Mir (Suzuki), danes četrti v kvalifikacijah, zaostaja več kot 25 točk. "Krasen dan je za nami. Nikakor nisem pričakoval najboljšega časa kvalifikacij, a zasluge gredo predvsem fantom v garaži, ki so odlično pripravili dirkalnik. Ob vsem so mi naložili breme lova na vrhunski rezultat na nedeljski dirki. Naredil bom vse, da zadnjo dirko sezone končam na zmagovalnem odru," je po "pole positionu" na stezi Ricardo Tormo dejal Jorge Martin, ki je prišel do četrtega najboljšega startnega položaja v sezoni.

V razredu moto3 je bil v kvalifikacijah najhitrejši Španec Pedro Acosta (KTM), ki si je že dve dirki pred koncem zagotovil naslov prvaka za sezono 2021. Drugi čas je dosegel Japonec Tatsuki Suzuki (Honda), tretjega pa Španec Izan Guevara (Gasgas). "Kljub najboljšemu položaju in že prej osvojenem anslovu, pa zadnjo dirko jemljem zelo resno. Brez težav priznam, da me zanima zgolj in samo zmaga," je povedal prvi dirkač razreda moto2 v sezoni 2021.

V razredu moto2, kjer bo o naslovu odločala zadnja dirka, je kvalifikacije na prvem mestu končal Italijan Simone Corsi (MV Agusta). Drugi je bil njegov rojak Celestino Vietti (Kalex), tretji pa Španec Augusto Fernandez (Kalex). V seštevku SP pred zadnjo dirko vodi Avstralec Remy Gardner (Kalex), ki ima 23 točk naskoka pred Špancem Raulom Fernandezom (Kalex). Kandidata za skupno zmago sta kvalifikacije končala na osmem oziroma petem mestu. Avstralec bi sicer naslov prvaka zapravil le, če bi na dirki odstopil ali ostal brez točke, Raul Fernandez pa zmagal in tako dobil 25 točk. "Vse je še mogoče. Ne bom se oziral in zanašal na točkovno prednost, ki jo imam pred zadnjo dirko. Če ne bom pravi in bom dirkal z rezervo, se bom gotovo opekel. Prav zato bom tekmoval, kot da gre za vse ali nič," sporoča vodilni v skupni razvrstitvi razreda moto3.