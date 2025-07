Marquez želi potrditi prevlado na Saškem, a razmere bodo danes drugačne

Pred dirkači svetovnega motociklističnega prvenstva je še zadnji dan dirkaškega konca tedna v Nemčiji. Sobota je pripadla Marcu Marquezu, ki je na kvalifikacijah postavil najboljši čas, popoldne pa prišel še do desete sprinterske zmage. Po vremenskih napovedih sodeč, bodo razmere na dirkališču danes povsem drugačne, padavin naj ne bi bilo in asfalt naj bi vse do dirke razreda motoGP ostal suh. Kako bodo drugačne razmere spremenile razmerje moči, si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom dirke razreda moto2 začnemo ob 12.10, ob 13.15 pa začnemo s prenosom dirke elitnega razreda.

MotoGP – VN Nemčije FOTO: VOYO icon-expand

Marc Marquez je na sprinterski dirki novo zmago napadal iz najboljšega startnega položaja, in z veliko napako v prvem ovinku si je pot do nje močno otežil.

"V uvodnem ovinku sem začutil, da mi motocikel zelo poplesuje in odločil sem se, da bom odpeljal nekoliko širšo linijo in izgubil nekaj mest, a vsaj ostal na motociklu. V prvih dveh krogih sem se precej mučil in razmišljal, da je danes dan, ko bom pač sprint sklenil na četrtem, petem ali šestem mestu," je svoje doživljanje enajstega sprinta sezone strnil Španec, a izkazalo se je, da zmaga vendarle ni izven dosega.

Marc Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

"V nadaljevanju so se pnevmatike segrele na primerno temperaturo in moji občutki na motociklu so se izboljšali, takrat sem začel napadati, mogoče celo preveč. Danes bi bilo tudi drugo mesto dovolj, a moj instinkt mi je rekel, naj grem po zmago," je bil po zmagi vesel vodilni v svetovnem prvenstvu in obenem priznaval, da je mogoče v želji znova stati na najvišji stopnički nekoliko pretiraval.

Marc Marquez in Marco Bezzecchi po sprinterski dirki razreda motoGP FOTO: Profimedia icon-expand

Vse do zadnjega kroga je v vodstvu vztrajal Marco Bezzecchi, ki je navdušil že na kvalifikacijah. Italijan pa je moral prav ob zaključki dirke preznati premoč vodilnemu v skupnem seštevku. A pravi, da ga izgubljena priložnost za zmago ni preveč potrla, temveč razveselila in dodatno motivirala.

"Dobro nam je šlo že dopoldne, ko sem se prvič z Aprilio prebil v prvo startno vrsto, nato pa še na sprintu. Dvoboj z Marcom je bil dober, četudi sem ga izgubil. Ne smem se pritoževati, seveda sem bil krog pred ciljem še precej srečnejši, toda vseeno sem presrečen, nisem pričakoval, da bomo imel tako dober ritem."

Kljub odlični soboti pa pred nedeljsko dirko, ki se naj bi odvila na suhi stezi, ne želi imeti previsokih pričakovanj. Sploh, ker na treningih v suhih razmerah ni imel tako dobrega dirkaškega ritma, kot nekateri njegovi tekmeci.

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP icon-expand

"Zagotovo bo težka dirka. V petek je bil moj ritem na suhem asfaltu dober, a ne tako dober kot ritem Marca Marqueza ali Fabia Di Giannantonia. Z ekipo nas čaka še nekaj dela. Je pa pred nami še jutranje ogrevanje, ko bomo lahko, vsaj tako upam, opravili še nekaj krogov po suhem. Na startu dirke se bom čim bolj potrudil, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," Italijan noče ugibati o razpletu nedeljske dirke, ki se bo začela ob 14.00.

Dirkanje v Nemčiji pa sta predčasno sklenila Maverick Vinales in Franco Morbidelli. Španec si je ob padcu na kvalifikacijah izpahnil in rahlo nalomil ramo, Italijan pa si je med premetavanjem po peskom po padcu na sprintu poškodoval ključnico. Poleg njiju je moral VN Nemčije zaradi vnetja slepiča izpustiti še Enea Bastianini, po poškodbah pa še vedno okrevata Somkiat Chantra in Jorge Martin.

Nedeljski program na VOYO pričnemo ob 9.40 s prenosom jutranjega ogrevanja, sledi dirka razreda moto3 ob 11.00. Od 12.10 bomo z vami tudi na Kanalu A, skupaj si bomo ogledali dirkaško preizkušnjo srednjega razreda, ob 13.15 pa začnemo priprave na osrednji dogodek, dirko kraljevskega razreda.