Dirkač razreda moto3 se je poklonil Pogačarju: Posebna čelada za posebnega kolesarja

Ni skrivnost, da so številni dirkači, ki se merijo v najboljših motociklističnih prvenstvih, ljubitelji kolesarstva. A le redkokdo splete prijateljsko vez z zvezdami svetovnega kolesarstva. In to s slovenskimi. Po Aleixu Espargaroju, ki je prijatelj s Primožem Rogličem, se dobro poznata tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar in dirkač razreda moto3 Scott Ogden. Slednji bo na VN San Marina dirkal s prav posebno čelado, ki bo posvečena slovenskemu kolesarskemu zvezdniku.