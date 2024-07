Dirkači v pričakovanju klasične dirke za VN Nemčije

Martin je najboljši startni položaj dobro izkoristil že v soboto in prišel do svoje četrte zmage na sprinterskih preizkušnjah. Na zmagovalni oder sta stopila še Oliveira in aktualni svetovni prvak Francesco Bagnaia. Italijan sedaj za Martinom v skupnem seštevku prvenstva zaostaja za 15 točk in bi lahko z nekaj sreče že danes prevzel vodstvo.