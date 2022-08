Dirkači Ducatija na treningu pokazali premoč, jih lahko Quartararo ustavi?

Dirkači Ducatija so prvi dan treningov pred dirko prvenstva motoGP za Veliko nagrado Avstrije potrdili, da so na stezi v Spielbergu razred zase. Johann Zarco je z rekordom kroga na Red Bull Ringu tekmecem poslal jasno sporočilo, da na prvo zmago med elito čaka že predolgo. To mu bosta med drugimi skušala preprečiti tudi Jack Miller in Jorge Martin, ki sta v petek postavila drugi oziroma tretji čas. Dirkačem Ducatija se je še najbolj približal aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo, ki je bil četrti.