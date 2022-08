Balanca: Dirkači in škodljive razvade

Tokratno epizodo pogovorne dirkaške oddaje Balanca smo ponovno obarvali tematsko. Nekoliko hudomušno smo jo poimenovali Na zdravje!, čeprav je vse prej kot tako. Tokrat namreč obravnavamo škodljive razvade dirkačev, kot so pitje alkohola, kajenje ali celo jemanje kakšnih močnejših in športnikom ter ljudem bolj nenaklonjenih substanc.

K naši debati nas je spodbudilo nedavno dejanje italijanskega dirkača Francesca Bagnaie, ko je med poletnim premorom storil veliko napako in vinjen sedel za volan svojega avtomobila, ob tem pa povzročil prometno nesrečo. V nesreči na srečo ni bil nihče poškodovan, trpela je le avtomobilska pločevina. No, seveda bi se lahko končalo tudi precej bolj tragično. Bagnaii je ob razbitem avtomobilu na španski Ibizi za nameček še alkotest pokazal trikratnik dovoljenega alkohola v izdihanem zraku in škandal je bil popoln. Novico so povzeli vsi večji motociklistični mediji in ducatijev tovarniški dirkač je požel veliko mero zgražanja in neodobravanja.

Nekateri so bili celo mnenja, da bi pri Ducatiju morali razdreti pogodbo z njim, pa čeprav se Bagnaia letos bori za naslov prvaka, spet drugi so bili mnenja, da so reakcije javnosti enostavno pretirane. V Balanci smo to temo razdrli in razčlenili jasno na naš način. Seveda takšnega dejanja ne odobravamo, smo pa na vse skupaj pogledali z nekoliko bolj realnega stališča in se ob tem spomnili dirkačev, ki jih je isto doletelo pred leti. Kaj se je zgodilo z njimi?

