V najšibkejšem razredu Moto3 je najhitrejši čas tretjega prostega treninga postavil vodilni v prvenstvu Maximo Quiles, ki je postavil čas 1:46.562. Quilesu se je najbolj približal David Almansa, ki je za prvim zaostal dobre pol sekunde. Tretji najhitrejši čas je presenetljivo postavil Joel Kelso, ki v prvenstvu zaseda sicer šele 15. mesto. Najboljšo peterico sta dopolnila še David Munoz in Marco Morelli.
MotoGP
Zgodba se razvija
V Moto3 na zadnjem treningu slavil Quiles, na stezi dirkači srednjega razreda
Motociklistična karavana se mudi na predzadnjem prizorišču letošnje sezone, kjer VN Portugalske gosti tamkajšnji Portimao. Dirkače v vseh treh razredih pred kvalifikacijami čaka še zadnji prosti trening. Trenutno so na stezi dirkači v srednjem razredu.
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