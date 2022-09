Se lahko dirkači razreda motoGP že leta 2023 nadejajo dirke v Indiji?

Izvršni direktor Dorne Sports Carmelo Ezpeleta je nedavno obiskal Indijo in se sestal srečal z oblastmi in potencialnim organizatorjem dogodkov Fairstreet Sports. Obisk se je začel na spektakularnem mednarodnem dirkališču Buddh, tik pred New Delhijem, ki naj bi bilo prizorišče morebitne dirke za VN Indije (dirkališče je gostilo dirke formule 1 od leta 2011 do 2013). ESPN je poročal, da naj bi bil prvi dogovor že sklenjen s sedemletno pogodbo, prvič pa naj bi dirkači za točke svetovnega prvenstva tekmovali že leta 2023.

"Indija je ogromna država in trg, še posebej pomemben za motociklistično industrijo in motoGP kot šport. Svetovno prvenstvo ima tam ogromno bazo oboževalcev in možnost izvedbe dirke v Indiji bi bil neverjeten spektakel za naše navijače, obenem pa bi nam omogočil, da še naprej razvijamo šport v regiji, kar je zelo pomembno za naše partnerje in zlasti proizvajalce, glede na stotine milijonov dvokolesnih vozil na njegovih cestah. Radi bi izpeljali ta projekt in pripeljali motocikle razreda motoGP na dirko pred indijske navijače," je dejal izvršni direktor Dorne.

"V motoGP smo predani našim navijačem in si prizadevamo narediti šport dostopen vsem, ne glede na to, kje so, kdo so ali kakšen je njihov ekonomski status. Motorna kolesa so neverjetno orodje za prevoz in na številnih območjih sveta poganjajo družbo, zagotavljajo ekonomsko mobilnost in so pomoč družinam po vsem svetu. Dirkanje v Indiji bi bilo odraz naše zavezanosti, da čim bolj odpremo vrata v šport, in bi bil pomemben dosežek za prvenstvo," je še dodal Ezpeleta, ki pa ni natančneje pojasnil, kdaj naj bi bila dirka prvič na koledarju.

Ta konec tedna bodo dirkači razreda motoGP tekmovali v Motegiju, kjer jih v nedeljo čaka dirka za VN Japonske.