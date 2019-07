Marquez lahko na počitnicah uživa precej bolj brezskrbno kot tekmeci

Kdo lahko ustavi Marca Marqueza? To vprašanje je ostalo odprto po zadnji dirki v Nemčiji, ko so se dirkači odpravili na krajše počitnice. Aktualni prvak je prvi del svetovnega prvenstva razreda motoGP končal s petimi zmagami in tremi drugimi mesti ter zajetno prednostjo 58 točk v skupnem seštevku pred Andreo Doviziosom. Zato lahko na dopustu uživa precej bolj brezskrbno kot tekmeci.