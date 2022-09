Dirkači v Tokiu pozirali v kimonih in si privoščili suši

Francoski dirkač je odstopil na dirki v Alcanizu, na Japonsko je prišel z zavedanjem, da je bil njegov zadnji nastop v Motegiju, proti Marquezu, eden tistih, ki je utrdil prepričanje, da je pred njim bleščeča kariera. Dirkači so se na Japonsko vrnili po treh letih premora (nazadnje so tukaj dirkali leta 2019) in v Motegiju Quartararo, tako kot Yamaha, ki bo po daljšem času končno le na domačem "terenu", pričakujeta veliko.

Skupina dirkačev si je pred začetkom dogajanja na dirkališču privoščila nekaj oddiha in brezskrbnih uric v Tokiu, kjer so lahko uživali v v nekaterih japonskih tradicijah. Italijan Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) in japonski dirkači Tetsuta Nagashima (Team HRC), Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia), Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max), Tatsuki Suzuki (Leopard Racing), Kaito Toba (CIP Green Power), Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI) in Taiyo Furusato (Honda Team Asia) so se na poti v Motegai ustavili v japonski prestolnici.

"Ja, sem velik oboževalec Japoncev, Tokio je eno mojih najljubših mest. Uživam s temi fanti, prvič sem si nadel kimono, prav tako pa sem navdušen, da bom kasneje videl opero," je dejal Italijan Enea Bastianini, zmagovalec zadnje dirke v Alcanizu in tudi četrti na lestvici po številu osvojenih točk v razredu motoGP.

Najprej so si Bastianini, Nagashima, Toba in Yamanaka privoščili suši v tokijskem okrožju Ginza, nato pa so se odpravili do čudovite trgovine s kimoni. Tam so se Ogura, Sasaki in Furusato pridružili svojim kolegom in so se oblekli v tradicionalne japonske kimone. Osem motociklističnih zvezdnikov se je nato sprehodilo do slavnega gledališča Kabuki.

"Lepo je dirkati na Japonskem, minila so tri leta brez VN Japonske, zato sem res navdušen in upam, da bomo lahko imeli dobro dirko za japonske navijače," pa je dejal Ai Ogura.