Dirkaška legenda se poslavlja: 'Pripravljen sem'

Valentino Rossi se v nedeljo po 26. sezonah in devetih naslovih svetovnega prvaka poslavlja od aktivnega motociklističnega dirkanja. Italijan je bil pred zadnjo dirko v Valencii deležen številnih presenečenj in čustvenih srečanj, med katerimi so bili tudi motorji, ki so ga popeljali do statusa dirkaške legenda.

Pred zadnjim dejanjem v karieri legende, ki je bolj kot kdorkoli prej zaznamovala elitni razred motoGP, je Valentina Rossija pred mikrofon ujela naša novinarska ekipa. Legendarni 'The Doctor' je priznal, da se bo ob takšnih čustvih zelo težko osredotočiti zgolj na dirkanje, s slovesom pa se lepo sklada tudi datum dirke – 14. november 2021. Valentino, imeli ste čudovito kariero, ki se zdaj končuje. Zadnja dirka, ne more biti navadna, je posebna v vseh pogledih. Ja, poskušati se moram osredotočiti na ta konec tedna, a bo težko, saj je zelo poseben. Iskreno, ne vem kakšna bodo moja čustva v nedeljo po dirki. Težko bo in zelo čustveno. Tako je, bila je dolga sezona in pripravljen sem.



Morda to ni res, ampak seštevek datuma 14 + 11 + 21 = 46, vse se vrača k vaši številki. Ko smo ugotovili, da je vsota 46, smo bili presenečeni, smejali smo se. Morda je to znak, ali pa ne, vsekakor pa je pozitivno.



Vaša kariera je bila izjemno uspešna. Lep poklon ji je bil z vsemi motocikli, s katerimi ste osvojili naslov prvaka. Še več jih je verjetno v skladišču. Ko ste se sedli nanje, ste se spomnili delčkov tistih dirk, prvenstev? Ja, neverjetno je videti vse motocikle tako skupaj, neverjetno je bilo. Razumete lahko, kako dolga je bila moja kariera in to je bilo čudovito presenečenje.