Dirkaškega premora je nepreklicno konec: dirkači nared za VN Velike Britanije

Pred začetkom dogajanja na dirkališču v Silverstonu, kjer se bo konec tedna po enomesečnem premoru nadaljevalo svetovno prvenstvo v motociklizmu, je športno javnost vsaj malce presenetil veteran Andrea Dovizioso, ki je napovedal, da se bo čez točno mesec dni uradno poslovil. Takrat bo šlo za domačo VN v Misanu. Bržkone bo do takrat precej več jasno tudi v boju za letošnji naslov, kjer pa še vedno, navkljub zdrsu v Assnu, premočno vodi aktualni šampion Fabio Quartararo.

"Petkov prosti trening bomo vzeli zelo resno. Delovali bomo, kot da gre zares, tako da bom tudi na prostih treningih močno privijal dirkalnik. Želim si še nekaj odgovorov," sporoča vodilni mož karavane, ki je že pozabil na klavrni nastop na Nizozemskem, zadnji pred daljšim poletnim premorom, ko je imel dovolj časa razmišljati, kaj vse je šlo narobe v Assnu. In predvsem, zakaj je do tega prišlo. "Priznam, da sem nekaj dni slabše spal. Nekaj odgovorov na to sem dobil, predvsem pa verjamem, da se te stvari ne bodo ponavljale. Dvakrat sem končal v pesku. Bolje dvakrat na isti dirki, kot da bi predčasno končal tekmo na naslednji. V Silverstonu pričakujem precej boljši rezultat," je prepričan 23-letni dirkač iz Nice.