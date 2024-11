Uradno: dirkaški vikend v poplavljeni Valencii bo nadomestila Barcelona

Hudo neurje in posledično katastrofalne poplave, ki so v minulih dneh zajele vzhodno obalo Iberskega polotoka, so odnesle zadnjo dirko sezone motociklistov za VN Valencie. Žalostni prizori z legendarnega dirkališča Ricardo Tormo, ki krožijo po družbenih omrežjih, dokazujejo, zakaj se je krovna organizacija prvenstva Dorna odločila zadnji dirkaški vikend v sezoni prestaviti v Barcelono.

"Prvenstvo motoGP lahko potrdi, da bo zadnji dirkaški vikend v letu 2024 potekal v Barceloni. Na tamkajšnjem dirkališču se bo tako odločalo o svetovnem prvaku na prvotni datum finala sezone: od 15. do 17. novembra. Velika nagrada bo potekala v solidarnosti z Valencio, ki so jo prizadele uničujoče poplave. Ker gre za zadnjo veliko nagrado sezone, smo glede na športni kontekst, v katerem se prvenstvo nahaja, in pozitiven vpliv, ki ga ima dogodek, dolžni navijačem, našemu paddocku, športu in Valencii, da dogodek organiziramo. MotoGP bo namesto v Valencii dirkal za Valencio. Za vse prizadete in celotno skupnost Valencie," so v uradni izjavi za javnost zapisali organizatorji prvenstva motoGP.