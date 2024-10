Dirkaški vikend v Valencii ogrožen zaradi poplav

V poplavah in plazovih v jugovzhodni Španiji so bile poškodovane tako ceste v bližini proge kot tudi poslopja dirkališča Ricardo Tormo v Valencii, kjer bo 17. novembra zadnja dirka motociklističnega svetovnega prvenstva motoGP.

OGLAS

Po podatkih upravljavcev dirkališča je to zaradi škode na okoliških cestah povsem nedostopno za vsa vozila, medtem ko sama steza v poplavah ni bila poškodovana, dodaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Čez slabe tri tedne bo na dirkališču zadnja dirka sezone motoGP, v kraljevskem razredu se za naslov borita trenutno vodilni Španec Jorge Martin in branilec lovorike, Italijan Francesco Bagnaia. "Celotna motoGP skupnost želi izraziti podporo vsem, ki so jih prizadele poplave v Valencii. Naše misli so z žrtvami in njihovimi najbližjimi. Mislimo na vas in na vse, ki pomagajo pri odpravljanju posledic," so zapisali na uradnem X profilu elitnega dirkaškega prvenstva in glede prihajajočega dirkaškega konca tedna v Valencii dodali: "Vodstvo prvenstva je v stiku z lokalnimi oblastmi in je že ponudilo podporo in pomoč pri odpravljanju posledic poplav."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Doslej so zaradi poplav prestavili še nekaj drugih športnih prireditev, med drugim košarkarsko tekmo evropskega pokala med Valencio in Lietkabelisom. V skupini B sicer igra tudi Cedevita Olimpija, ki jo danes čaka dvoboj proti izraelski zasedbi Hapoel iz Jeruzalema. Prestavili so dva nogometna obračuna v španskem pokalu, in sicer gostujoči dvoboj Valencie pri Parli in gostovanje Levanteja pri Pontevedri. Poplave v španski regiji Valencia so doslej terjale najmanj 62 smrtnih žrtev, potem ko je vzhodni in južni del Španije v torek prizadelo močno neurje, so na družbenem omrežju X sporočile regionalne reševalne službe.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Poplave v Valenciji icon-picture-layer-2 1 / 8

"Trenutno na dirkališču Ricardo Tormo potekajo dela in ocenjevanje škode, ki je nastala zaradi poplav. Zaradi uničenega rečnega nabrežja ob glavni cesti do dirkališča je to za zdaj povsem nedostopno," je zapisalo vodstvo tekmovanja v formuli E. Ta serija bi morala naslednji teden opraviti uradna testiranja na dirkališču v Valencii. "Naše misli so z vsemi prizadetimi po ekstremnih vremenskih pojavih v Španiji," so še zapisali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči